Firma del autor Pedro Feijóo en la Librería Nós

El escritor vigués Pedro Feijóo protagoniza hoy a partir de las 20.00 horas una firma de su último trabajo literario, ‘Onde nacen as bestas’ en la Librería Nós de Sanxenxo, que arranca su particular Verano Literario con la presencia del autor. Se trata de la octava incursión del también músico en el campo de la novela, después de estrenarse en este ámbito en 2012 con el título ‘Os fillos do mar’.