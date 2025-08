«Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»

La emblemática banda leonesa Café Quijano actuará el próximo 15 de agosto en el escenario principal de Costa Feira. Con una trayectoria que ha dejado huella en distintas generaciones, los hermanos Quijano llegan «con muchísimas ganas al festival» para hacer un repaso por toda su carrera profesional y hacer que el público disfrute de este singular espectáculo, tal y como indica Raúl Quijano, el menor de los tres hermanos.

—¿Cómo surge la idea de formar el grupo entre los tres hermanos? ¿Por qué ese nombre?

Nuestro padre es profesor de música y desde pequeñitos hemos crecido entre partituras, guitarras y, sobre todo, entre instrumentos de cuerda. A finales de los años 90 decidimos juntarnos y cantar los tres juntos a ver qué podía surgir de eso y surgió Café Quijano. En cuanto al nombre, nos apellidamos Quijano y tenemos cafeterías en León. Entonces dijimos: «Si se nos da mal la música, ya tenemos nombre para otro bar».

—¿Cómo ha evolucionado su directo desde sus inicios en aquellos bares en León hasta ahora, que actúan en festivales como el Costa Feira?

Nuestro sonido ha sido una evolución continua, hemos tocado diferentes estilos musicales, pero siempre abrazando la tradición. Tratamos de ser respetuosos con nuestros inicios. Quizá el no querer salir en exceso de lo que es más reconocible en nosotros haya sido la clave de esta longevidad.

—¿Con qué estilo se sienten más identificados?

Yo creo que con la mezcla de todos ellos, donde haya ese eclecticismo, sobre todo de esas sonoridades que son muy sutiles, que al final es lo que distingue y marca.

—¿Cómo afrontan este debut en Costa Feira?

Con muchísimas ganas. Haremos un repaso por toda la discografía del grupo: pasaremos por todas esas canciones que están presentes en el recuerdo, pero también centrándonos en nuestro último trabajo, «Miami 1990». Va a ser un viaje muy bonito donde queremos que la gente se olvide de todo y entre en un universo musical de sensaciones que sea de su agrado.

—¿Qué canción no puede faltar en un concierto de Café Quijano?

Todas aquellas que son más reconocibles, que hacen que la gente vaya a verte, como son «La Lola», «Desde Brasil», «La Taberna del Buda», «No tienes corazón» o «Robarle tiempo al tiempo».

—Tras años en la música, siguen agotando entradas, ¿se lo llegaban a imaginar?

No, es que no pensábamos ni aguantar un año. El negocio de la industria musical es muy difícil. Al final son muy poquitos los que consiguen llegar y también muy pocos los que se mantienen. Por lo tanto, después de 27 años, tener un ochenta o un noventa por ciento de los espacios vendidos con semanas de antelación es el mayor de los regalos que nos ha podido dar la vida. Debemos estar muy agradecidos con el público, porque sin él nada de esto tendría sentido.

—¿Es complicado a veces trabajar en familia?

Sí, claro. Todas las familias discuten y tienen momentos mejores y peores. Por tanto, es algo natural. Es imposible la perfección y siempre hay problemas, pero los afrontas y sigues adelante tratando de que todas esas asperezas se puedan limar al máximo.

—¿Podría haber un «Café Quijano 2.0» de la mano de sus sobrinos?

Pues podría, pero son muy pequeñitos todavía, entonces no lo sabemos. De momento, les gusta más moverse de lado a lado y bailar Karol G.

—¿Hay algún artista actual con el que, a priori no les pegaría nada, pero con el que les gustaría colaborar?

Habría muchos porque, sobre todo, has dado en el clavo con el hecho de que no pegue nada con nosotros. Creemos que todo aquello, aunque no pegue, si es original, tiene arte y hace que comunique y llegue, es bienvenido, sea de la plantilla musical que sea. Yo creo la clave sería que emocione.

—¿Qué conclusiones saca hasta el momento de esta gira?

Hemos pasado por un montón de lugares y visto a la gente con una sonrisa de oreja a oreja en los conciertos. Hemos salido con una energía muy bonita y eso nos encanta. Ahora estamos por España y luego nos vamos a hacer siete capitales europeas.

—¿Qué consejo le daría a esos jóvenes músicos que quieren seguir su estilo?

Actualmente vivimos en una época de constantes cambios e inmediatez. Ante la saturación de propuestas, que sean originales y ofrezcan una mirada distinta. Una vez que creas una huella sonora reconocible, es cuando empieza a llegar el interés del público, que al final es el éxito.

—¿Qué tiene Galicia que les hace repetir varias veces?

Galicia es nuestra segunda casa. Tenemos familia y veraneamos aquí. Aparte, creo que entre Galicia y León siempre hay mucha conexión. Galicia es el paraíso de España.

—Si un día se acaba Café Quijano, ¿cómo les gustaría ser recordados?

Como un grupo que tocó la sensibilidad del público, que emocionó con su música, que llegó a distintas generaciones y fue parte de la banda sonora de la vida de muchas personas.