Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo

El tema de conversación entre comerciantes y clientes en las galerías de la Oliva de Pontevedra en las últimas horas se centró única y exclusivamente en un asunto clave para el futuro de los más de 20 establecimientos que alberga este espacio comercial: el anuncio de la construcción por parte de la promotora inmobiliaria Culmia de 45 viviendas de lujo en el histórico edificio del número 11 de la calle Michelena.

Desde la Asociación de Comerciantes de las Galerías Oliva, su portavoz, Antonio Santiago, analiza con una mezcla de positividad y cautela la creación de esta promoción, en la que Culmia –que ya tiene en marcha otra promoción en la ciudad– invertirá un montante cercano a los 15 millones de euros en el lugar anteriormente previsto por el grupo Inditex para la localización de una nueva tienda de Zara hasta el pasado mes de noviembre, cuando renunció al proyecto, por su judicialización, para buscar otra ubicación, ya elegida inicialmente.

«La iniciativa es buena. Lo que queremos es que vuelva a rehabilitar y dé vida a lo que son las galerías, a expensas de que no sabemos si nos van a dejar el camino de paso y saber qué van a tener pensado esos señores», afirma Santiago, que regenta la Librería Papelería Clip en el interior de las galerías.

La clave para los comerciantes, a su juicio, radica en la restitución del camino de paso, que conectaría de nuevo las calles Oliva y Gutiérrez Mellado y supondría una ansiada revitalización de la zona de compras, después de una época complicada marcada por el cierre de muchas tiendas a partir del derribo del edificio de Gutiérrez Mellado, hace más de tres años, tras estar en activo desde su estreno en 1961.

«Esperemos que vaya a buen puerto y que vuelvan a crear un espacio para el camino de paso. Que podamos disfrutar todos de ello, tanto comerciantes como el mismo pueblo de Pontevedra, uno de los que más lo demanda. No solo los comerciantes, sino los transeúntes», añaden desde este colectivo de pequeñas empresas, del que actualmente forman parte bares, mercerías, joyerías, librerías y peluquerías, así como tiendas de regalos, ropa y complementos, entre otros establecimientos.

«Será un nuevo impulso. Estamos a las expectativas de lo que pueda suceder. Con darnos el camino de paso y volvamos a tener todo en armonía como antes, sería la noticia más bonita del mundo mundial», reconoce Santiago.

No obstante, en el seno de las galerías, también se tiene en cuenta el peor de los escenarios: que el acceso no vuelva a restablecerse de forma definitiva, lo que mantendría en la situación actual algunos de los problemas que viven los comercios allí ubicados, afectados severamente desde hace tres años por esta problemática.

«Si no va a haber el paso como estaba, me da igual lo que hagan. Si dejan el paso, muy bien. Si van a hacer un edificio y eso sigue cerrado, sinceramente no le veo nada positivo», apunta un comerciante en condición de anonimato.

En su experiencia, la falta de un camino de paso ha marcado el devenir de su negocio hasta el punto de cambiar su clientela. «El tránsito aquí bajó muchísimo. La cantidad de gente que cruzaba de una calle a otra era una pasada y ahora solo llegan los clientes que vienen a propósito. Me lo dicen mucho, que ya no pasan por aquí. Si no dejan un acceso, a mí no me influye en nada», concluye.

La entrega de los pisos ‘premium’, prevista para el año 2029

Tras confirmarse el proyecto de desarrollo de promoción inmobiliaria de lujo para levantar 45 viviendas en 6.100 metros cuadrados edificables de la zona de la calle Michelena, Culmia ofreció más detalles sobre la comercialización de estos pisos ‘premium’, que comenzará durante el último trimestre del año.

Este producto residencial, del que la promotora apunta que combinará «diseño, calidad y respeto por el valor patrimonial del entorno», tiene prevista su entrega para el año 2029, con 1.200 de sus más de 6.000 metros cuadrados destinados para uso comercial. Además, el nuevo inmueble contará con un aparcamiento, cuya salida dará a la calle Gutiérrez Mellado.

Tras dar a conocer los detalles del desembarco en Michelena, el director de Inversiones y Gestión de Suelo, Pablo Méndez, dejó caer los objetivos de la compañía en la ciudad. « Apostamos por proyectos que no solo generen viviendas de calidad, sino que también contribuyan a revitalizar centros urbanos con un alto valor patrimonial. Pontevedra representa una oportunidad única para crear un producto residencial ‘premium’, alineado con nuestra visión de crecimiento sostenible y estratégico en el territorio gallego».

Con diez delegaciones y varios proyectos en curso en diferentes puntos de la geografía española, Culmia cuenta actualmente con una cartera de 12.400 viviendas, 7.000 de las cuales se encuentran en fase de desarrollo. Su plan estratégico divide su acción de negocio en cuatro ejes: vivienda de compraventa, de alquiler, gestión del suelo para desarrollo urbanístico y vivienda asequible.