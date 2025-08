«Los periodistas debemos ser los altavoces de las minorías»

Julia Varela es una de las voces más reconocidas del panorama informativo español y figura de referencia en la excelencia periodística. De origen pontevedrés, su trayectoria en RTVE la ha llevado a convertirse en la voz inconfundible de Eurovisión, donde este año su cobertura destacó especialmente tras el mensaje de apoyo a Palestina que generó un amplio debate. Amigos de Pontevedra la galardona en la última edición de sus premios y en enero del año que viene, dará un paso más en su carrera con el lanzamiento de una nueva novela.

—¿Cómo inicia su carrera periodística? ¿Sus comienzos en la profesión son en Pontevedra?

Yo nací y me crié en Pontevedra y tuve una infancia muy normal allí: mis padres eran docentes y yo siempre estudié en colegios públicos. En cuánto me gradué en el IES Sánchez Cantón me fui a estudiar a la Complutense de Madrid y ahí sigo desde entonces. Pero mis inicios tanto radiofónicos como en prensa escrita fueron en Pontevedra: en Radio Pontevedra Cadena Ser, en RNE y en FARO.

—¿Cómo cree que transporta su esencia local pontevedresa al panorama informativo nacional?

Creo que todos los periodistas gallegos que trabajamos fuera de Galicia reivindicamos nuestra procedencia allá a donde vayamos y a mí personalmente siempre me ha gustado hacerlo y procuro que se me note el acento, que se sepa de donde soy. Además, la vinculación pontevedresa es constante: toda mi familia está allí y vuelvo siempre en verano. Yo creo que llevo mi «bandera» pontevedresa allá a donde voy. En mi opinión es prácticamente indisociable, de donde eres condiciona mucho en la mirada que aportas en tu trabajo.

—En su novela «Por qué me pido un gin-tonic si no me gusta» aborda temas como la sexualidad de la mujer o la maternidad. ¿Cómo cree que estos temas son relevantes para usted como parte de su labor informativa?

Ser madre es algo que te cambia totalmente las prioridades. En mi ámbito personal procuro darle mucho espacio, son temas que me interesan mucho y así se reflejan en mi novela.

—¿Qué puede contar de su nueva novela?

Será una ficción contemporánea que espero que salga en enero. Es una novela que me ha ayudado a lidiar y a transitar el duelo

—Con respecto a lo sucedido durante el certamen de Eurovisión en su última edición, con el mensaje de apoyo a Palestina y la controversia que surgió a raíz de ello, ¿qué lectura se hizo entonces de lo ocurrido?

Creo que a la vista está hoy de todos lo que está pasando en el pueblo palestino, pienso que es una situación de injusticia evidente. Y, en mi opinión, si tienes un altavoz tan grande como es Eurovisión- la emisión no deportiva más vista del año- es importante dar luz a este tipo de situaciones. Entonces, en el momento, yo creo que tanto Tony como yo simplemente comentamos una realidad desde un rigor periodístico acorde a la cadena, de la forma más imparcial posible.

—¿Cuál cree que es el papel de los medios en situaciones así, donde la libertad de expresión se ve mermada?

Yo creo que los medios tenemos un papel importante cuando se trata de situaciones injustas o de dar voz a las preocupaciones o inquietudes de la gente. Los periodistas no tenemos que hablar de nosotros mismos si no ser el altavoz de las minorías, de las mayorías y de la gente que lo está pasando mal y tiene muchas preocupaciones.

—¿Qué tipo de respuesta generó en la audiencia?

La verdad que recibimos respuestas de toda índole, hubo mucha gente que nos felicitó por dar voz a una guerra y muchos otros que aprovecharon para atacarnos personalmente, sobre todo por las redes sociales, que desafortunadamente son un espacio que da voz a personas que no piensa mucho antes de escribir. Estos ataques no deberían haberse producido, pero también asumo que es parte de mi posición como trabajadora en un cargo público.

—¿Qué representa para usted el premio de Amigos de Pontevedra?

Lo recibo muy feliz y orgullosa. Cuando te vas a trabajar fuera de tu ciudad, al cabo de un tiempo empiezas a cuestionarte si quizás tu ciudad se haya olvidado de ti. Pero luego llega este premio, que como indica su nombre potencia la amistad de las raíces de una. Te deja pensando: «Se acuerdan de mí, es mi ciudad y a pesar de que no he estado en los últimos años no se han olvidado de mí». Eso me llena mucho el corazón.