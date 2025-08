Blues elegante y curativo

El que para muchos es la referencia más importante de la armónica de blues a nivel mundial, John Németh, fue anoche el encargado de inaugurar el Festival Internacional de Jazz & Blues, que en esta 31 edición renueva su apuesta por los más destacados artistas internacionales, combinados con el talento emergente y, en especial, la escena gallega.

El compositor, cantante y armonicista estadounidense subió al escenario de A Ferrería acompañado de Andrew McNeill a la batería, Benton Parker al bajo y Gabe Stillman a la guitarra, para desplegar el estilo personal, elegante y de extrema calidad que lo han hecho merecedor de cinco Blues Music Awards (los considerados Oscar del blues) en cinco categorías.

El festival cuenta ya con un público habitual «procedente de norte de Portugal, Asturias, León, en general del noroeste», señala la organización, al que «le gustan los carteles pero, sobre todo, que la entrada para ver a figuras como Németh sea completamente gratuita, es algo que solo pasa en Pontevedra».

Estos espectadores procedentes de distintas localidades se sumaron a los turistas y a las decenas de pontevedreses incondicionales del ciclo musical para disfrutar de un concierto en el que la organización optó por no colocar sillas. «Queríamos un concierto marchoso para abrir», señala, y los asistentes tuvieron oportunidad de animarse al baile y la fiesta, reconociendo el poder curativo de la música.

Y es que John Németh es la prueba de esa capacidad sanadora. Lanzó en 2022 su último álbum de estudio, May be the Last Time (Quizás por Última Vez) grabado poco antes de que, tras un diagnóstico de cáncer, tuviese que someterse a una complicadísima cirugía de amputación de mandíbula de la que no sabía si podría recuperarse lo suficiente como para volver a cantar o tocar la armónica como solía.

Asistentes al concierto. / RAFA VAZQUEZ

«El resultado fue tan curativo y asombroso», recuerdan los responsables del festival, «que lo llevó a ganar su -hasta ahora- último premio Blues Music Awards, en la categoría de mejor instrumentista de 2023». Y ayer la noche de Pontevedra se volvió más mágica con la particular interpretación de soul y blues de Németh, géneros que de nuevo abordó con pasión, sentimiento y buen gusto.

Y tras este debut, el Festival de Jazz recibe hoy al cuarteto gallego Litet Steg, liderado por Manuel Cebrián. La organización promete una noche de jazz vibrante con “un sonido acústico que bebe de las fuentes del jazz americano de la última década”.

Como los restantes conciertos del ciclo, dará comienzo a las 22,30 horas y se completará a mediodía y a partir de las 20 horas con los pasacalles de Brass Atlantic Street Band.