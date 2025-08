«Pontevedra es la prueba de que vale la pena aplicar las zonas de bajas emisiones»

El centro de la UNED acogerá en el último trimestre del año el monográfico «La revolución silenciosa: bicicletas compartidas y cambio urbano», que impartirá el especialista en Ciencias de la Actividad Física Damián Pujales Souto. Este se muestra convencido de que la apuesta de las ciudades por una movilidad sostenible «es una de las claves para construir un futuro más justo, saludable y habitable».

«Desde que tengo memoria», señala Damián Pujales, «la movilidad activa ha sido parte esencial de mi vida: no solo como una forma de desplazarme, sino como un estilo de vida que me conecta con mi entorno de manera eficiente, saludable y sostenible». Explica que «a mis 27 años, y sin necesidad de contar con un carnet de conducir, he logrado estudiar y trabajar en distintas ciudades de Galicia utilizando casi exclusivamente la bicicleta y el transporte público», una experiencia que «no solo me han formado como profesional, sino también como ciudadano consciente del impacto que nuestras decisiones tienen sobre el planeta y nuestras comunidades».

¿De qué derivan los problemas de movilidad que presentan las ciudades actuales?

Principalmente, de un desequilibrio social provocado por la suma de diferentes factores que han ido cambiando en las últimas décadas. El aumento poblacional y su desordenada expansión, sumado a un alto crecimiento de vehículo por habitante, hace que el tránsito en las ciudades se vea cada vez más colapsado. A esto hay que añadirle que, en algunas urbes, el sistema de transporte público no funciona de forma resolutiva para gran parte de la población. Por consecuencia, se produce un aumento notable en la contaminación ambiental, un incremento en el grado de deterioro urbanístico y paisajístico, y un crecimiento en el índice de estrés que afecta de forma sistemática a toda la comunidad. Todo ello hace que moverse por las ciudades sea cada vez más complejo, demoroso, estresante, y menos respetuoso con el medio ambiente. Y esto es algo que nos afecta a todos los ciudadanos.

¿A qué llamamos transporte activo y qué aporta en este escenario a las ciudades?

Se refiere a los modos de desplazamiento que requieren de la energía humana. Los más frecuentes son caminar y andar en bicicleta, y en la última década se han ido convirtiendo en tendencia las e-bikes. En el contexto de los problemas de movilidad urbana, esta forma de transporte presenta múltiples beneficios, tales como una clara reducción de la congestión vehicular, una gran disminución de la contaminación urbana, y una gran mejora de la salud pública, entre otros muchos. Promover este tipo de transporte es clave, y más sabiendo que pequeños gestos pueden causar un gran impacto positivo en la movilidad urbana. Hoy en día los habitantes de las ciudades tienen los servicios primarios a una distancia muy corta, y esto facilita mucho el cambio. Yo lo veo como una tarea de todos: si cada individuo es capaz de cambiar un par de hábitos relacionados con la movilidad tendremos una ciudad más limpia, más humana, y más segura.

Otras ciudades de Europa

¿La bici puede ser un elemento de transformación urbana?

Sin lugar a dudas, la bicicleta es un elemento clave en la transformación urbana. Es un medio de transporte accesible para cualquiera, que no contamina, que promueve la actividad física y que, con una infraestructura segura y bien diseñada, es rápida y eficiente. El ejemplo claro lo tenemos en todas aquellas ciudades que han ido impulsando el uso de la bicicleta en las últimas décadas y que han ido calando en la cultura de movilidad de la población. Ámsterdam, Copenhague, Utrech o Amberes son ciudades con un altísimo uso de la bicicleta para la movilidad urbana. Durante el curso analizaremos cuáles son los factores que marcan la diferencia en la transformación urbana, pero puedo adelantar que la cultura del uso de la bicicleta es un factor diferencial. Los lugares donde triunfa la movilidad activa siempre son aquellos en los cuales la bicicleta es vista como un medio de transporte natural al que hay que respetar.

Pontevedra cuenta con su propio modelo de bajas emisiones y en general de transporte amable ¿Qué conclusiones extrae de esta experiencia?

Es uno de los ejemplos más admirados a nivel internacional en cuanto a modelo de movilidad urbana sostenible y humanizada. En los últimos años ha recibido varios premios que no hacen más que evidenciar el tremendo éxito de una transformación urbana, que ha sido posible gracias a una acertada visión a largo plazo. Desde finales de los años 90 ha limitado el acceso de coches al centro urbano, eliminando el tráfico de paso, ampliando zonas peatonales y suprimiendo el aparcamiento en superficie en muchas calles. Lejos de colapsar, la ciudad ha ganado en fluidez, habitabilidad y actividad económica. En Pontevedra, más del 70% de los desplazamientos se realizan a pie. Esto ha sido posible gracias a un diseño urbano que favorece trayectos cortos, seguros y agradables. En un mundo donde muchas ciudades dudan, retroceden o temen aplicar zonas de bajas emisiones, Pontevedra es la prueba de que no solo se puede, sino que vale la pena.

El fracaso del «Pillabici»

¿En qué debería mejorar?

En mi opinión, a esta ciudad solo le falta una asignatura en la que debe subir nota: facilitar la movilidad ciclista. Sé que no es una tarea fácil, de hecho en mi trabajo de fin de grado hice un análisis sobre ello, pero considero que sí hay aspectos que se pueden mejorar. Existen algunas asociaciones como «Pedaladas» que siempre están proponiendo buenas ideas, y yo creo que escuchar al pueblo en ese sentido es importante. Después me gustaría que Pontevedra recuperase su sistema de bikesharing, que vuelva a intentarlo después del intento fallido del «Pillabici». En el curso se hablará mucho de Pontevedra, ya que como bien he dicho antes, es una ciudad referente de la movilidad activa. Agradezco sinceramente a la UNED Pontevedra y al profesor Rafael Cotelo Pazos por brindarme la oportunidad de llevar adelante este proyecto. Prometo que este curso será una experiencia divertida, didáctica y, sobre todo, enriquecedora.