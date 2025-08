Los Bomberos revelan que están con el «servicio caído» en plena ola de calor

«Hoy (ayer domingo), en plena ola de calor y alerta (por peligro de incendio según MeteoGalicia) estamos con el servicio caído. Ya no es que estemos con el mínimo de guardia, es que estamos trabajando dos menos por debajo de los mínimos», denunciaban ayer desde el Parque de Bomberos de Pontevedra. Según explicaban, en las instalaciones se encontraban «un mando, un conductor y un bombero para toda el área de Pontevedra». Algo que consideran alarmante y más, tras el fatídico episodio del incendio en el edificio de Riestra 4, declarado la pasada madrugada del 8 de julio, donde el equipo local recibió ayuda de dotaciones de otros municipios para hacerse con el control de las llamas que amenazaban los inmuebles colindantes. «Si ya denunciamos que no podíamos garantizar la seguridad, ni la nuestra ni la de nadie con seis personas como equipo de mínimos... Estando solo tres, lo de hoy será una lotería», recalcaban ayer desde las instalaciones municipales.

Aseguran también que «esto no es algo excepcional, lleva pasando muchos días durante todo el verano. Y es algo que lleva ocurriendo, además, desde hace muchos años, pero en vez de mejorar, va a peor», insisten. Las duras afirmaciones de la dotación de bomberos presente en el Parque ayer, responden a una vieja demanda por parte de la unidad local de extinción de incendios. «Lo malo es que la ciudadanía cree la versión del la Concellería de Seguridad Ciudadana, que dice que tiene un servicio de bomberos que va a resolver la emergencia y todo el mundo se puede sentir seguro. Pero eso no es real, porque se juega en una ruleta rusa continuamente hasta que la suerte se tuerza. Pero nada, estamos condenados a que algún día, por falta de efectivos, pase lo que no debería ocurrir nunca», advierten.

Y recalcan que, de producirse una fatalidad, «no será porque los propios bomberos no lo venimos advirtiendo».

Lucha por el tamaño de la plantilla

Bomberos de Pontevedra es un servicio que depende del Concello, administración que determina cuestiones como: cuál debe ser el tamaño de la plantilla, cuántos efectivos deben componer los servicios de guardia o la cobertura de plazas vacantes sin cubrir, entre otras cosas. Una de las luchas de los profesionales del servicio de extinción del fuego es el tamaño del equipo que consideran escaso. Sin embargo, la concelleira de Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, dejó clara la postura del consistorio hace algunos días al manifestar muy seria que «es una plantilla con tamaño acorde a la población tipo de ciudad y necesidades». Pero los representantes sindicales del Parque de Bomberos, CCOO, CSIF y UGT, no están de acuerdo y creen insuficientes los 42 bomberos del equipo local. Recordando que este mismo motivo les ha llevado a juicio en los últimos años . «El organigrama del servicio no está bien dimensionado, cubrimos un área de más de 14 parroquias», aseguran los sindicatos.

Otra cuestión pendiente son las condiciones laborales. Muchos bomberos no entienden cómo no se establece a nivel estatal un marco normativo para todos los servicios del país que determine cuestiones esenciales como tamaño de los equipos, salarios o vacaciones. «Mucha gente prefiere trabajar en el servicio de otros ayuntamientos porque tienen mejores condiciones. Esto genera una brecha que marca grandes diferencias. Y supone un freno para que otros compañeros quieran formar parte del Parque de Pontevedra», explicaba hace solo unos días otro bombero del servicio pontevedrés.

Calor seco de 40 ºC con «riesgo importante para la población»

Y mientras, toda la comarca pontevedresa se encuentra sumida en una de las olas de calor más potentes de los últimos tiempos. Ayer, la Agencia Estatal de Meteorología alertaba por «ola de calor» con temperaturas máximas de 37 grados centígrados (y una sensación térmica próxima a 40 grados), en las Rías Baixas. Motivo por el que MeteoGalicia anunciaba la activación de la alerta naranja por calor, «lo que supone un riesgo importante para la población». Los carteles luminosos de las carreteras de la comarca avisaban sobre el «alto riesgo de incendios» a los conductores, que se desplazaban a las áreas fluviales y de playa para paliar el calor.