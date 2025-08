«Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»

Natural de Pontevedra, y afincado en Campelo, este profesor con especialidad de inglés, al acabar una sustitución de un curso en el colegio vigués, se entrega al socorrismo de playa como alternativa laboral veraniega. De manos de Salvar, presta servicios en las playas de Silgar, Areas y Caneliñas.

El buen ambiente que se genera en la playa, le ha animado a repetir experiencia por segundo año consecutivo. Una manera distinta de disfrutar de la playa, hacer preparación física y sacarle un mejor partido al verano.

¿Cuántos socorristas prestan servicio en la playa de Areas?

Sobre un equipo de cuatro personas, tres socorristas y un sanitario que velamos por la seguridad entre 12 del mediodía y 8 de la tarde. Contamos con torre y un módulo a modo de una caseta que cuenta con camilla y en el que podernos atender a la gente.

¿Con que lo equipan?

-Amén de aletas, tubo de salvamento, prismáticos, y, en la indumentaria, tres camisetas, dos bañadores, una sudadera, una chaqueta de lluvia, un pantalón largo de chándal, además, a la par, gafas sol y protector solar, con índice de más de 50. Cada vez que lo pedimos, la empresa lo repone al momento. Por seguridad laboral, estamos obligados a llevar siempre gafas de sol puestas, y protector solar aplicado.

¿Cómo es su rutina diaria desde el puesto?

-Llegamos antes de las 12, con un tiempo para vestirnos, equiparnos, ordenar el módulo y tener todo a mano. Lo primero es izar la bandera que procede, cubrir el parte diario con temperatura ambiental, temperatura del agua, horario de mareas y radiación UVA, el cual exponemos en un tablón al público. Luego, tenemos tres posiciones asignadas: módulo (en caseta), torre y patrulla a pie de arena y agua, recorriendo la playa de un lado a otro. Cada media hora nos vamos rotando esas posiciones.

¿Y el descanso semanal?

-Trabajamos cuatro jornadas consecutivas y descansamos dos. Ese descanso va rotando, no siempre son los mismos días de la semana.

¿El color de la bandera va solo en función del oleaje?

-En función de tres factores. Uno es el oleaje, otro la presencia de medusas en el agua y el tercero, ese no lo sabe tanto el bañista, son las condiciones de visibilidad de la torre de socorrismo. Esto es, un día con lluvia o niebla, aunque el oleaje sea tranquilo, se iza la bandera amarilla por esa falta de visibilidad que tienes y que merma el radio de acción del socorrista.

¿Cómo afrontan la hora de comida en el trabajo en playa?

-Tenemos la opción de turnarnos para ir a comer un rato al chiringuito de playa, pero la mayoría, y yo mi caso, solemos apostar por el «tupper». Es sano, plácido como en la playa y, sobre todo, más económico.

¿Lo suyo es fijo en la playa de Areas o van cambiando de playa?

-Comencé en la playa de Montalvo, pero en este mes de julio tenía asignada Areas. Puede que en los próximos días de agosto me toque otra playa de Sanxenxo.

¿Es Areas una playa tranquila para el socorrista de verano? Si la compara con Montalvo…

-Las playas de Sanxenxo son de por sí todas tranquilas y seguras. Además cada vez la gente tiene más civismo y es más responsable, eso facilita la labor. Cierto que Areas, que es la playa de Sanxenxo que está empezando a meterse en la ría, es más tranquila en el agua, con menos oleaje. Montalvo es una playa con más olas, donde además cabe estar muy atentos a las corrientes que afloran sobre todo en la parte izquierda y que pueden dar un susto a bañista.

¿Ha tenido que intervenir alguna vez Areas este pasado mes de julio sacando a algún bañista del agua?

-Solo una vez, en que tuvimos que acudir en ayuda de una mujer y su hijo que estaban en una embarcación hinchable, y a la que arrastró la marea y viento mar adentro, y no sabían o no eran capaces de remar para retornar. Fue la única ocasión en que un compañero y yo tuvimos que activar un código rojo para comunicar que abandonábamos la labor de vigilancia y nos metíamos en el agua para socorrerlos. Provistos de aletas y tubo de rescate, alcanzamos a nado la embarcación y fuimos capaces de remolcarlos hasta devolverles a la arena. No fue complicado, pero para la familia sí fue un susto que, por suerte, se quedó en eso gracias al servicio de socorrismo.

¿Cuáles son las incidencias que son más habituales a resolver desde su puesto?

-Lo más común, pequeños cortes, hematomas, picaduras de fanecas…

Atención en el puesto

¿Cómo se actúa ahora con las picaduras de fanecas?

-Antes se practicaba un pinchazo en la zona, donde ser podía percibir uno, dos o los tres picotazos que identificaban la picadura de la faneca, y se apretaba para extraer la toxina. Pero hoy, esa práctica se ha abandonado, porque podía suponer un riesgo de infección. Lo que se hace ahora es mitigar y eliminar el dolor sumergiendo el pie en un envase con agua caliente, entre 5 y 10 minutos, que en ocasiones, podemos alternar con fría. Con la picadura, la faneca desprende una proteína que es termosensible y que se destruye con el calor. Nuestro consejo para el que sufre una picadura así es pisar arena caliente, o mismo asfalto que guarda mucho calor, eso destruye la proteína. Cuando vemos a un padre llevando a su fijo en brazos por una picadura de faneca al puesto, nuestra recomendación es, si el niño puede andar, que lo haga y pise con firmeza hundiendo los pies en arena caliente. Una recomendación que se hace extensible a cuando nosotros no estamos, o en playas donde no hay servicio de socorrista.

¿Y cuáles son esas quejas habituales que escucha el socorrista en playa?

-Este año, la falta de ducha en playa, te lo repiten mucho, pero es entendible que no la haya. Antes, incluso alguna gente acudía a la ducha con gel, y eso está prohibidísimo.

¿Y quejas de bañistas?

-La pelota siempre es un problema y una queja. Muchas veces no es la pelota, sino la intensidad con la que juegan algunos grupos. Nuestra función en mediar para que lo hagan en otro sitio.