«Tratamos de ser como una familia para nuestros clientes de toda la vida»

Con motivo de su reconocimiento en Amigos de Pontevedra, el Café Blanco y Negro celebra su larga historia como una de las cafeterías más longevas y emblemáticas de la ciudad. Jose Amoedo, jefe del local, introduce la esencia de este emblemático lugar, que no solo ha resistido modas, crisis y pandemias, sino que ha sabido conservar la esencia local durante su dilatada trayectoria.

Aquel que nunca se ha tomado algo en el Café Blanco y Negro no ha probado la esencia de un legado hostelero inimitable. Pocos lugares resisten con tanta elegancia el paso del tiempo como este café que hace esquina y se esconde entre los árboles del parque de As Palmeiras en Pontevedra. Cruzar su umbral no es solo entrar en un local: es sumergirse en el escenario de conversaciones de otra época, de historias intergeneracionales. Allí recibe a FARO DE VIGO José -Pepe- Amoedo, gerente del café que desde 1986 continúa el legado de su padre, con la calidez de quien sabe que su oficio no es solo servir café, sino custodiar una memoria colectiva.

¿A qué año se remontan los orígenes de este histórico local?

En su inicio este establecimiento no era un café, sino un almacén de vinos, allá por la primera mitad del siglo XX. Fue luego, después de la Guerra Civil, cuando se convirtió en un bar que recibió el nombre de «Las Naves». Luego, mi padre, que había estado fuera en Brasil, comenzó a trabajar aquí como camarero porque quien lo regentaba de aquella era un conocido de Mondariz, de donde somos. Después, este mismo gerente pasó el relevo de la propiedad a mi padre y más tarde él me la pasó a mí y a mi hermana.

¿Desde cuándo dirige el Café Blanco y Negro?

Yo junto a mi hermana heredamos el bar que pertenecía a mi padre -Clarimundo Amoedo Barral- hace 39 años. Él lo dirigía desde el 1965.

¿De dónde procede el nombre del café?

Dos amigos que trabajaban juntos en el bar, uno blanco y uno negro, emigraron a Pontevedra y le cambiaron el nombre. Pero yo de aquella aún no había nacido entonces siempre lo recuerdo con este nombre

¿Que es lo más crucial para poder mantener una cafetería durante tanto tiempo?

Lo más importante es siempre dar un servicio bueno, ante todo, nosotros queremos ser como una familia para nuestros clientes

¿Cuál es el día que recuerda con más cariño en su trabajo?

Le diría el día que ganamos el mundial, aquí se congregó muchísima gente. Muchos aficionados querían ir a celebrar a la fuente del Ayuntamiento, pero como estaba en obras vinieron hasta la fuente que está aquí enfrente de nuestro local, entonces esto se llenó de gente

¿Sabe de alguna celebridad que haya frecuentado el Café?

Durante la época en que mi padre regentaba el local me viene a la cabeza Torrente Ballester o César Gadaval; tienen pasado muchos, pero esos son los primeros que se me ocurren.

Cabe imaginar que su local es uno en el que se han vivido muchas historias a lo largo de su trayectoria, ¿esto desencadena en que ciertos clientes sientan un apego emocional por el personal del café y viceversa?

Exacto. Hay gente que ya ha fallecido que eran como hijos de la casa prácticamente. También gente que vino aquí toda la vida y que se casa o se muda fuera, pero vuelven de visita a la ciudad y se pasan a saludarnos como si fuéramos de su familia. Sobre todo, durante las fiestas como las de la Peregrina nos vienen a visitar expresamente muy a menudo.

¿Por qué cree que sucede esto? ¿Qué cree que les ofrece esta cafetería frente a las otras?

Desde luego el ambiente familiar y cercano y el mantenimiento de una costumbre de venir aquí todos los días, que se traspasa entre generaciones, de padres a hijos.

-¿Cuáles son los días más marcados en el local, en los que se congregan más personas?

-Hay días en los que se llena de gente, al estar tan cerca del centro y sobre todo en este parque que es el corazón de fiestas como La Peregrina o la Feira Franca, mucha gente se acerca aquí porque les es cómodo o porque nos conocen. Hemos tenido años en los que hemos cerrado a las 5 de la mañana el local porque hemos estado sirviendo toda la noche. Ahora en los últimos años ya no es tan extremo, pero igualmente seguimos cerrando sobre la 1-2 en los días señalados.

-¿Qué supone para usted ser galardonado con el premio Amigos de Pontevedra?

-Ante todo orgullo y satisfacción, se siente como ser premiado por una gran familia.