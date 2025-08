El orgullo de ganarse el título de pioneros del fútbol femenino en Galicia

Tras leer varios artículos sobre los inicios del fútbol femenino, al principio me hacían gracia, pues hablaban sobre los años ochenta o más, pero al seguir otros comentarios en la misma línea, llegó a molestarme: el ansia de ego que mostraban y el afán de protagonismo molestan; por eso, quiero contar mi experiencia.

Me llamo Carlos Estévez Magdalena, actualmente vecino de Dena, en el concello de Meaño; en el año 1971 era el entrenador del Gondomar femenino, campeón de la primera Liga de fútbol femenino que se celebró en Galicia. Por lo tanto me considero un pionero en esta Comunidad.

En el verano de 1970, Lito Hermida, de la saga de los hermanos Hermida, los cuatro hermanos masculinos futboleros (Hermidita, jugador mítico del Celta; Enrique, jugador y entrenador del Gondomar femenino; y, Carburo, jugador del Gondomar C.F y Coruxo, llegando a jugar en Serie A, actualmente Preferente) se enteró de que en Vigo, y tutelado por la Delegación de la Federación de Fútbol de Pontevedra, se preparaba una Liga de fútbol femenino.

Las precursoras

En ese momento quiso formar un equipo en la localidad y participar, ya que la única liga que en esa época se conocía era una nacional en la que estaban equipos la mayoría vascos, siendo referencia el Atlético de Bilbao, que llevaba tres años siendo campeón de España, y alguno catalán como el Español; por lo que se escribía en el Marca y As de la época. Consiguió reunir a trece niñas en ese año entre los 14 y los 16 años de edad de Gondomar y parroquias cercanas: Mercedes, Irene, Pichi, Villar, Puri, Mati, Teresa, Carmen, Lola, Mari, Pili, María Jesús y Adelina.

Comenzó los entrenamientos con ellas todos los días de la semana, de lunes a sábado, en distintos horarios de lo que lo hacía en Gondomar C.F. al que consultaba a qué horario hacerlo, ya que no tenía nada que ver con el equipo masculino de la localidad. Tuvo, en principio,que realizar entrenamientos con balón, ya que no tenían ni idea de cómo golpearlo; tanto que compró varias bolsas de red metiéndole un balón dentro e incluso las llevaban a sus casas para golpearlo, y así aprender a controlarlo. Como era mucha tarea para él solo, me pidió que le ayudara; de esa forma empecé como su 2º y mientras él cogía un grupo para enseñarles con el esférico, y técnicas de movimiento, yo las entrenaba con ejercicios físicos.

Como él ejercía de entrenador, necesitaba para inscribirlas un presidente; y se lo pidió a Moncho, padre de Irene y Pichi, accediendo a ello. Como era conductor de un autobús, también transportaba a las chicas, familiares y algún aficionado a los partidos fuera de la localidad.

Pelea en el campo

A principios de 1971, se concertó un partido de fútbol de entrenamiento con un equipo femenino de Tomiño, al ser una novedad. Terminó antes de tiempo al saltar al campo aficionados de las dos localidades defendiendo a sus jugadoras que se habían enzarzado, teniendo que intervenir la Guardia Civil, quedando el resultado de 1-1.

El 29 de febrero de 1971, tras cumplimentar las pertinentes fichas federativas y abonar la Mutualidad de las jugadoras, dio comienzo la Liga, formada por once equipos, diez de Vigo, que me acuerde: Turista, Islas Cíes, Cividanes, Sidra Mayador, Cortemans, Pilar, Coya, Plásticos Galicia; y el Gondomar. En la primera vuelta del campeonato, el Gondomar quedó invicto; y en el último de la primera vuelta que le tocaba descansar, a la Federación se le dio por incluir al Pontevedra C.F.; por lo que jugó en Las Gallandas ese partido, ganando las locales por 2 a 0; pero se vio que el Pontevedra tenía un equipazo. Ese partido fue el último que dirigió Lito como entrenador por problemas personales y me pidió que lo hiciera yo en la segunda vuelta.

Al último partido en Pontevedra llegamos imbatidos; lo mismo que el Pontevedra que a raíz de jugar el primer partido en las Gallandas, golearon siempre. Ese encuentro se jugó un 7 de agosto de ese año en el campo de A Xunqueira, coincidiendo con las fiestas de la Peregrina. Fue un partido durísimo en el que el Pontevedra ganó por 1-0, pero por el goalaverage particular quedó campeón el Gondomar.

Esta fue la única liga que se jugó en Galicia, anteriormente ninguna. El único equipo que se creía muy bueno era el Karpo de A Coruña, fundado en 1968, pero nunca jugó ninguna liga, solo hacía amistosos con otros equipos.

Que ese año, la Federación Gallega, en un acto similar al Régimen que había, las llevó a participar en una fase final de la Copa de las Regiones, sin ganárselo en el campo. Ya que la Federación tenía que tener conocimiento de que en Vigo se había celebrado una liga semioficial, ya que en la prensa de la ciudad salian los resultados y clasificación. Por lo menos tenían que haber concertado un partido entre Karpo y Gondomar, para representar a Galicia. Creo que por el nivel, tanto Gondomar y Pontevedra, las hubiesen ganado.

Otros equipos de mujeres

En ese año, el Barcelona fundó el equipo de fútbol femenino para equipararse y hacer competencia al otro equipo de la ciudad, fichando a las mejores de toda España y un intermediario viajó a Gondomar y habló con Moncho porque querían llevarse a Pichi, la mejor jugadora de la Liga local; le pagaban la estancia y los estudios; pero Moncho no quiso dejarla ir a Barcelona. Por asuntos familiares me marché de Gondomar, pero al siguiente año el equipo siguió otra vez con Lito, y luego algunas jugadoras fueron fichadas por otros clubes, como Irene, Susi y Pichi, que el Sidras Mayador enroló tras buscarles un trabajo.

El nivel y la fama de aquel equipo quedó reflejado cuando Susi acompañó a sus padres a Alemania, a donde emigraron como otros tantos gallegos de la época. cuando en Alemania se enteraron de que estaba allí una jugadora del Gondomar que había visto jugar durante la estancia de la Selección en Vigo, pronto la enrolaron en un equipo en el que jugó dos años.

El 29 de agosto de 2021, en el campo de fútbol de As Gallandas de Gondomar, con motivo del 50 aniversario de esa liga, el club local, representado por su presidenta y directivos, así como el alcalde y otras autoridades realizaron un homenaje, entregando una placa y un ramo de flores a cada uno de los miembros del equipo.

Desde aquí, mandar un recuerdo para Lito Hermida, quien desde el cielo estará muy orgulloso de ver crecer el fútbol femenino. En la actualidad, el Concello de Gondomar tiene dos equipos femeninos, uno en Gondomar y otro en Chaín. Por todo ello creo que tengo el derecho de atribuirme el título de «pionero».