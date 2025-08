El PSOE anuncia una resolución «en breve» del Gobierno central relativa al dragado del Lérez

El pleno de la Diputación aprobó ayer la moción del Partido Popular de emplazar al Gobierno central a que explique «a qué está esperando para desbloquear el dragado del Lérez» y señale «a dónde van los áridos» que se retirarán del río. El vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, defendió esta propuesta que salió adelante con los votos favorables de su grupo, en contra de los socialistas y la abstención de los nacionalistas.

Los socialistas defendieron que «se está trabajando coordinadamente» en este tema, que en estos momentos «está muy maduro» y «en breve» se «tendrá la resolución» de Transición Ecológica, señaló la diputada socialista Ana Laura Iglesias. Ésta también aludió a las declaraciones del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, sobre que la autorización administrativa es «inminente».

El debate no estuvo exento de momentos de tensión y visibilizó las diferentes posturas de los grupos políticos. En su primera intervención, Rafa Domínguez insistió en que el dragado es necesario desde el punto de vista medioambiental «para tener un Lérez limpio y ecológicamente saneado», pero también desde la óptica económica para garantizar que las embarcaciones del lleguen al puerto y la actividad de las cofradías.

Destacó que la Xunta tiene «la intención política y la partida presupuestaria» para llevar a cabo el dragado, «pero el requisito es que el Gobierno central diga donde» se depositarán los lodos del Lérez. Responsabilizó del bloqueo del proyecto al Ministerio de Transición Ecológica, por la decisión trasladada al Gobierno gallego en 2021 de no autorizar más vertidos en el punto E8, a unas tres millas aproximadamente de la isla de Sálvora, que implicó la paralización de las tramitaciones de todos los dragados del sur de Galicia.

Domínguez recordó que Portos de Galicia remitió a la administración central el informe técnico definitivo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), organismo dependiente del Gobierno central, en relación a la propuesta de puntos de depósito de los áridos procedentes de los dragados de las Rías Baixas, especialmente del Lérez. Los técnicos defienden en sus conclusiones el citado cerca de Sálvora, que consideran «alternativa prioritaria».

Como novedad, señalaron que en el caso de los dragados correspondientes a la ría de Pontevedra podrán «verterse indistintamente en la zona D o en la E8». La moción aprobada ayer por el pleno provincial busca que el Ejecutivo español determine este punto.

La socialista Ana Laura Iglesias recordó que el depósito en Sálvora, que se venía utilizando desde 1998, «se suspendió cautelarmente» ante las denuncias de las asociaciones ecologistas, y reprobó a Domínguez su «vergonzosa propuesta de echar los lodos en Tambo», poniendo en riesgo la ría de Pontevedra. Reclamó a la Xunta análisis químicos previos ya que si en los lodos aparece mercurio o plomo, «si no son de las categorías A y B (es decir, no contaminados), no se podrían depositar en el mar».

Los socialistas presentaron tres enmiendas a la moción que no salieron adelante, la primera relativa a ese análisis de los lodos (Domínguez la descartó afirmando que es un requisito «de perogrullo»), que se consulte al Club Naval («ya se ha hecho») y que se extendiese el área de dragado, otro extremo que también rechazaron los populares ya que esta tramitación «retrasaría años el proyecto».

La administración gallega contempla dragar un tramo de 3,2 kilómetros entre la bocana del canal de acceso a la ciudad desde la ría hasta el Club Naval, llegando al límite de la zona portuaria. Intervenir fuera de estos límites, destaca, «requiere nuevos estudios batimétricos, nuevas caracterizaciones del material y otros análisis de los posibles efectos ambientales», lo que demoraría aún más un proyecto que suma ya más de quince años de tramitaciones.

La diputada socialista cuestionó que la Xunta haya consignado efectivamente 3 millones de euros para la intervención, dado que en los presupuestos de 2025 «solo consta una partida de 100.000 euros, que no da ni para hacer el proyecto», lamentó, antes de pedir al vicepresidente provincial «menos retórica y más ejecución».

Por su parte, el nacionalista César Mosquera destacó que el BNG está a favor del dragado, pero defendió que los lodos han de tratarse en tierra. Recordó que a mediados de la década de los 2000 el entonces presidente de Portos de Galicia, Vicente Irisarri, ya planteaba esta alternativa dada la contaminación elevada de los áridos del Lérez, ligada a los vertidos urbanos y a fábricas como Tafisa, Elnosa o la Cross «una bomba química», señaló el diputado.

Si se opta por tratar los lodos en tierra «la Xunta podría hacerlo cuando quiera», aseveró Mosquera, «¿cuál es el problema? Que verter en el mar supondría entre 2 o 3 millones y en seco 20 o 30, el coste es 5 o 10 veces mayor». La administración gallega, criticó, está a favor de dragar «pero quiere hacerlo baratito», una postura que han mantenido sucesivos presidentes de la Xunta en las últimas dos décadas.

Señaló que si entonces los análisis mostraban presencia de plomo y demás metales pesados «no es un problema de oposición política. Los lodos, hasta que se demuestre lo contrario, no pueden dejarse en el mar. Seguimos así 20 años después y seguiremos más», afirmó antes de emplazar a Domínguez a traer «un informe de que los residuos son inocuos».

Los diputados guardan un minuto de silencio en homenaje a la víctima del crimen de O Porriño. / RAFA VAZQUEZ