Alarma en Salcedo a causa de una nueva okupación: «Es una injusticia»

La vida apacible del lugar de A Carballeira, en la parroquia pontevedresa de Salcedo, se ha visto perturbada en las últimas semanas por la okupación de una vivienda en la zona el 16 de julio, después de que el vecindario alzase la voz de alarma sin demasiado éxito a las puertas del inmueble, propiedad de un octogenario que se vio obligado hace más de dos años a residir en un geriátrico para recibir cuidados médicos.

«El otro día llego y hay una patrulla policial delante de la puerta. Para mi sorpresa, dijeron que hay una persona que está viviendo ahí. Había dos candados, de los que tenía llave, que fueron forzados», cuenta el vecino de enfrente, Enrique Juncal, que se encargaba de controlar de vez en cuando que todo estuviese en orden en la casa mientras otra persona, hijo de la mujer con la que convivía el afectado, acudía regularmente a visitarlo en su residencia sanitaria.

Desde entonces, a pesar de haber recurrido infructuosamente a la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, residentes de la zona como Juncal lamentan que esta situación se debe a un vacío legal en el estado civil del dueño de la vivienda.

«La policía pidió la presencia del propietario, pero no puede hacer nada. El hijo de la mujer tampoco porque legalmente no puede iniciar ningún procedimiento. Es una situación dantesca, porque esta persona se metió en la casa, está destrozando y rompiendo cosas porque se oyen golpes, está sacando enseres a la calle que tenían los propietarios. Es un abuso absoluto y una situación denigrante. La Policía Local dice que no puede hacer nada y la Nacional igual. Es una cuestión de justicia. ¿Si esta persona sale mañana del geriátrico, vuelve a su casa y se encuentra sin ella? ¿Cómo es posible esto?», se pregunta este vecino.

Otra de las derivadas de esta ocupación radica en el nuevo día a día de la zona desde la llegada de este inquilino no deseado, que ha alterado con sus actividades la normalidad del lugar.

«Se da otra circunstancia, de que es una persona muy conocida a nivel policial y desde que está aquí los vecinos están inquietos, alarmados. Vienen coches a altas horas de la madrugada, personas desconocidas y claro, nos encontramos con un problema que no buscamos nosotros, pero nos lo tenemos que comer. Se está produciendo una injusticia, hacia el propietario y hacia el resto del vecindario, que no tiene mecanismos para poder defenderse de esto», explica.

«¿Por qué tengo que salir a la calle con miedo?»

Afectados también por el estrés generado en sus vidas diarias, los vecinos afrontan el futuro con perspectivas de que la situación pueda empeorar con el tiempo en un sitio que hasta la fecha no había registrado problemas de convivencia.

«¿Por qué tengo que salir a la calle con miedo? No puedo andar con tranquilidad con mis nietos por la calle. Mi mujer tiene que ver sus espaldas por si pasa algo. De noche tienes que despertarte a las tres de la mañana porque vienen coches y los perros ladran. ¿Por qué nadie toma cartas en el asunto? Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que al menos sirva para debatir y a quien le toque, que se ponga las pilas. Es muy fácil mirar a otro lado», añade Enrique Juncal, que considera que el sistema actual no ampara en su justa medida a los afectados por estos comportamientos.

«El que tiene que presentar pruebas es la víctima, no el delincuente. Es sorprendente. Es como si vemos que pegan a alguien en la calle y nos dicen: hasta que no denuncie él, nada. Es la misma situación. Una vivienda, para todos, es nuestra vida, pero sobre todo, para una persona mayor. Es un abuso de una persona inocente a la que están matando y las autoridades no hacen nada, echan balones fuera», afirmó.