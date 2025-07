El grupo socialista carga contra los dos años de «desgobierno» en la Diputación

El grupo provincial del PSdeG-PSOE denuncia dos años de «desgobierno» del Partido Popular en la Diputación de Pontevedra, liderado por Luis López.

Este mandato está caracterizado, según Ana Laura Iglesias, la portavoz socialista en la Diputación, por ser «un gobierno que no escucha, no entiende y no atiende».

La diputada hizo un balance, bajo su punto de vista, de los dos años de mandato del Partido Popular el pasado miércoles 30 de julio, en una reunión del grupo provincial.

La portavoz definió este periodo de gobernanza azul como dos años «tirados a la basura», marcados por los «favoritismos y los intereses partidarios del PP», así como por «la ineficacia y la falta total de proyectos para la provincia de Pontevedra», argumentando que no hay «un modelo de provincia ni un impulso nuevo». A su vez, critica que los populares «se limitan a ejecutar proyectos heredados del anterior ggobierno sin aportar innovaciones ni avances».

Por otro lado, Ana Laura Iglesias comenta que los servicios donde el deterioro es más palpable son: la Escuela de Enfermería, «que sigue con la integración universitaria paralizada»; el Museo de Pontevedra y el proyecto de Santa Clara, pues comenta que, a pesar de las inversiones públicas, no hay avances reales; el centro de acogida y protección de animales (CAAN); y el Plan Revitaliza, «con presupuesto y personal reducidos», entre otros.

Además, Iglesias resalta la escasa ejecución de nuevas obras y el abandono de la red de carreteras y entornos rurales, con maleza que compromete la seguridad y multiplica el riesgo de incendios, según dice.

Señala también que, en lo referente al deporte, siguen pendientes de resolución las subvenciones para los clubs y lamenta la desaparición de programas como el Depo-BTT.

Asimismo, la portavoz opina que existe un retroceso en cuanto igualdad y política social, pues comenta que el partido conservador recortó el presupuesto y eliminó programas pioneros en igualdad y lucha contra la violencia de género, a la vez que expresó su descontento por la ausencia de un acto conmemorativo para el 150 aniversario del nacimiento de María Vinyals, una de las precursoras del feminismo gallego.

En adición, la portavoz socialista cree que el PP «sustituyó políticas reales por propaganda y populismo, mientras que hay emergencias sociales no cubiertas.

En definitiva, todas las palabras que el PSOE le dedicó al PP fueron bastante críticas.

«Los programas de cultura no aportan nada nuevo»

De la misma manera que en el resto de ámbitos, Ana Laura Iglesias también denuncia que, en cuanto a turismo, cultura y medio ambiente, el gobierno de Luis López no tiene «dirección de ningún tipo».

La portavoz critica el freno a los planes de sostenibilidad turística en destinos (PSTDs) del Condado-Paradanta y Deza-Tabeirós, así como la pérdida de competitividad turística, a su parecer, y la desaparición de la gobernanza participativa en la mesa del turismo y en la del camino.

Además, señala que los responsables de cultura de la Diputación se limitan a cambiar los nombres de los programas existentes, «sin aportar nada nuevo».

Por otro lado, en cuanto a medio ambiente, Iglesias defiende que «no hay proyectos ni estrategia para la transición ecológica», afirmando que en este tema «van al contrario de lo que quiere la gente».

La portavoz concluyó demandando, según ella, «una política de nombramiento, por parte de la Diputación, basada en afinidades y no en la valía personal», recalcando que el PsdeG-PSOE seguirá denunciando y ofreciendo otras alternativas comprometidas con la gente.