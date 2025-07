Sastrería Boullosa, donde el tiempo transcurre entre trajes a medida

La escondida calle Fernando Olmedo de Pontevedra conserva grandes representantes de la tradición entre sus locales comerciales. Y uno de ellos es la sastrería J.J.Boullosa, un reducto donde el oficio de coser adquiere la categoría de excelencia. Conocido por los pontevedreses de siempre y a donde acuden vigueses y madrileños en busca de un profesional capaz de hacer un traje a medida como se hacía en la época de nuestros abuelos, con técnica aprendida desde niño y mucho mimo.

«Ya no quedan sastres en las ciudades grandes porque todos los trajes son confección de marcas, por eso vienen aquí», observaba ayer el patriarca y fundador José Boullosa. Jubilado hace unos años, visita cada día a su hijo Javier, sastre por herencia y pasión, y fiel heredero del legado de un hombre que ha cosido para los momentos vitales más importantes de la mitad de la ciudad.

Javier, al frente de la sastrería que fundó su padre. / | Rafa Vázquez

José Boullosa abrió su negocio hace 31 años. «Al principio cosía en casa, cogía los encargos que me hacían, pero luego me hice con el local». Se refiere a la tienda y taller situada detrás del Centro de Tecnificación Deportiva. Un lugar con su propia enjundia, pues, para más inri, en ese mismo local otro sastre había dedicado toda su vida a coser. Se trata de Francisco (Paco, para quienes le han tratado de cerca) Diéguez Rey. Aunque cogió su testigo, José no aprendió de él, lo hizo en García Blanco. «Empecé cuando tenía solo 14 años. Antes uno se movía por necesidad y buscaba la manera de aprender un oficio. Y yo me puse a coser. Con ellos estuve siete años, fueron los que me enseñaron. Luego vino la mili». Cuenta que la hizo en Figueirido recordando cómo, donde hoy se levanta el edificio de la Xunta en Campolongo, era el antiguo acuartelamiento de Artillería.

Al terminar el servicio se dio cuenta de que la sastrería era lo suyo y retomó a la actividad, creando el negocio que hoy dirige su hijo. Por él han pasado sagas familiares enteras. «Hay con quien empecé haciéndole los pantalones cortos cuando era niño. Antes pasaron su abuelo y su padre. Y ahora le hago los trajes», cuenta con orgullo.

Entrar hoy en su sastrería es como hacerlo hace décadas porque, salvo que quien recibe es Javier a solas, todo está como siempre, como debería ser cuando se trata de un trabajo aprendido de la tradición y del esfuerzo mano a mano con un mentor, en este caso su padre. «Yo aprendí de verle a él», dice Javier. «Desde que me metí en la sastrería siempre trabajamos juntos hasta que se jubiló».

La tienda tiene patrones y varios modelos de traje masculino en plena elaboración, lo que transmite una cálida sensación nada más entrar. Pero también hacen trajes de mujer, eso sí, «traje sastre o smoking». «Siempre cosimos para mujeres, pero sin salir de los cortes de traje de chaqueta, sí con falda». Y no tienen reparos en reconocer que alguna vez les han pedido algo más «raro» o «de fantasía», también camisas, pero a todo «dijimos que no. Nunca hemos hecho camisas, esto es una sastrería». Y sobre lo demás, se limitan a recordar que su labor es mantener la esencia de los cortes clásicos, «aunque sí que nos adaptamos un poco a las tendencias. Ahora, por ejemplo, el traje de chaqueta tiene la pernera entallada y algo más corta, es lo que nos piden y nos ajustamos a ello para mantenerlo actualizado», pero sin perder de vista quienes son. Aunque se han lanzado con un proyecto novedoso para ellos, por ser «la primera vez que nos lo piden».

Se trata de un «smoking totalmente blanco para hombre», que usará este verano un novio moderno. Y hay quien también les ha llevado tejidos ajenos a un sastre como el cuero. «No lo trabajamos porque rompe las agujas de las máquinas», aclara Javier señalando dos viejas máquinas de coser que llaman la atención porque están en perfecto estado. «Esa estaba aquí ya cuando trabajaba Paco Diéguez, la otra la compró mi padre cuando abrió hace treinta años». Desde entonces «las cosas han cambiado mucho. «Solo en esta zona había cuatro sastres hace unos años. Ahora, haciendo memoria, en la ciudad solo quedamos tres», dice Javier que nombra a la céntrica sastrería Valiño (cuyo fundador también se jubiló), y «otra en la zona vieja».

«Este oficio desaparece porque a día de hoy solo se puede permitir un traje a medida una persona con cierto poder adquisitivo. Por eso nuestro perfil de cliente está entre profesionales, como abogados de la ciudad. O quienes buscan uno de ceremonia como un smoking o un chaqué para una boda. Pero la mayoría ya los compra en firmas donde los trajes son todos de confección», explica José. Mientras, Javier no deja de coser. Sentado en su silla de madera, mete y saca el hilo y se ayuda de un viejo dedal metálico. Sigue las marcas de hilo hilvanado que dejó previamente sobre la americana azul en la que trabaja.

Y, a pesar de que parece un espacio minúsculo y, tal vez, un poco incómodo para su labor, él afirma que está fenomenal y es como se ha hecho siempre. «De hecho antes se cosía sobre unos taburetes de madera que no tenían respaldo», recuerda. El sol entra por las ventanas de la trastienda donde está el taller. Otra cosa parece ser trabajar en él durante el duro y húmedo invierno, pero «estamos acostumbrados y aquí siempre hay luz. Y si no, estos focos alumbran bien», afirma Javier, sin perder el hilo. Con él morirá el legado de la sastrería Boullosa.

Una vida dedicada a más de 2.000 encargos para la Peregrina y bodas

En la sastrería Boullosa calculan que habrán hecho más de 2.000 trajes a lo largo de su historia. «No todos los años se trabaja lo mismo, pero en los buenos tiempos hacíamos más de 100 al año», dice Javier. Tras él destacan varios chaqués colgados. «Estamos en tiempo de bodas y otras ceremonias». Los chaqués, fracs y otros trajes de ceremonia requieren un nivel de trabajo muy elevado y, aunque un solo sastre es capaz de sacarlo adelante en tres o cuatro días sin descanso, lo normal es ir a tomarse las medidas y elegir el tejido, «todas telas inglesas porque ya no queda industria catalana», así como el corte; al menos dos meses antes. También es posible alquilarlos por 120 euros, «de jueves a lunes o martes, lo que dure la boda». Y, por supuesto, entre los encargos tienen cinco smoking para «padres que presentan debutantes en el Casino».