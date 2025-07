Preocupación por el impacto ecológico del Montalvo Fest en las dunas de la playa

La Montalvo Fest, una macroverbena que se celebrará mañana en la playa de Montalvo y que reunirá a las orquestas Panorama y París de Noia, ha provocado la indignación de colectivos ambientalistas como la Asociación Micolóxica Brincabois y el Colectivo Ecoloxista do Salnés, que no ocultan su temor al impacto ecológico sobre el espacio natural de los miles de personas que se prevé que asistirán a la fiesta.

«Aunque tendrá aforo limitado y se celebrará en la playa, está la posibilidad de que muchos de los asistentes se pongan sobre las dunas, que soportarán una presión grandísima», lamenta el ingeniero agrónomo y profesor de la Escuela de Experimentación y Capacitación Agroforestal de Lourizán, Jaime Bernardo Blanco Dios.

Éste recuerda que las dunas están considerados hábitats prioritarios en la Unión Europea, con su propia figura de protección. En el caso específico de la de Montalvo, destaca que es un entorno «clave para la supervivencia de especies escasas, caso el chorlitejo patinegro», ave que vive en las playas y zonas costeras arenosas. La cría del Charadrius alexandrinus, destaca el presidente de Brincabois, es muy dificultosa y suele nidificar en el primer cordón dunar, más que en los arenales.

SEO/BirdLife nombró en 2019 Ave del Año al chorlitejo patinegro a fin de alertar del desplome de sus poblaciones. Advierte que precisamente las principales amenazas a esta especie «están relacionadas con el uso público de las playas durante la temporada de cría, al desarrollo urbanístico, especies exóticas invasoras, limpieza mecánica de playas que elimina los restos de vegetación marina donde encuentran alimento y refugio, y presencia de mascotas sueltas y sin vigilancia que se unen a sus depredadores naturales».

También han sido identificadas en este espacio natural de Montalvo varias plantas muy raras, caso de las Ophrys, orquídeas silvestres «muy bonitas y curiosas», de las que se han localizado dos variedades en esta zona dunar.

Jaime Bernardo Blanco Dios es un reconocido micólogo que ha descubierto varias especies para la ciencia. Precisamente la primera seta que localizó fue el hongo Agaricus freirei. La describió, explica, en 2001 y su hábitat se extiende «desde O Grove hasta estas dunas de Montalvo».

El presidente de Brincabois es uno de los expertos en ecología que teme que «con la gran capacidad de atracción de las dos orquestas es previsible que una parte de los asistentes esté dentro del recinto, pero otros se situarán fuera y el único espacio en el que pueden estar es en las dunas»

Asimismo, hace más de 20 años que identificó por primera vez en Galicia otro hongo que crece en ese mismo espacio natural, Hygrocybe olivaceonigra. El micólogo indica que «crece bajo la arena, los temporales lo entierran y es una de las especies susceptibles de resultar seriamente dañadas con la acumulación de público».

Éstas, insiste, constituyen unos de los ecosistemas más valiosos para la conservación de la biodiversidad, pero también han sido unos de los hábitats más degradados durante el último siglo, alterados por factores como la proliferación de especies invasoras, el desarrollo urbanístico, la presencia de plásticos o el intenso uso público como el que se teme que afectará mañana a Montalvo, poniendo en riesgo su papel garante de la diversidad natural.

Blanco Dios subraya que «la protección del chorlitejo patinegro y la presencia de especies muy raras a conservar son motivos más que suficientes para pensar en que Montalvo no es el sitio más apropiado para organizar este tipo de eventos, sobre todo, insisto, por la gran cantidad de público que puede acudir». Brincabois también expresa su «completo apoyo al Colectivo Ecoloxista do Salnés cuando pide medidas para salvaguardar las dunas, no debemos olvidar que son hábitats muy frágiles y amenazados», e insiste en que «hay espacios sin duda mejores para celebrar una macroverbena».