El Concello de Sanxenxo aclara que el Montalvo Fest no afectará "a la playa ni a la zona dunar"

Tras las protestas de asociaciones ambientalistas, el Concello de Sanxenxo aclara que el Montalvo Fest (la macroverbena que mañana convocará a las orquestas Panorama y París de Noia) no se celebrará en la playa sino "en la explanada” de la zona “donde también se celebra la Feira Gastronómica de Productos Galegos”.

Los estands de degustación y artesanía abren hoy a las 12.30 y a las 22.00 horas, y la jornada se completará con la actuación de CantaAutores. Se trata, indica el concello, de actividades que se celebran en un recinto delimitado, de modo que la gran afluencia de público que se espera no afectará “ni a la playa ni a la zona dunar”, que los ecologistas temen que resulte afectada si los espectadores la pisasen.

El Concello recuerda, no obstante que “desde hace años ya no se permiten ni siquiera las hogueras” en Montalvo a fin de no afectar al valioso ecosistema dunar o al arenal.

La macroverbena con las consideradas las mejores orquestas del momento será la cita central en estos días, pero no la única. Así, además de probar las exquisiteces de la gastronomía gallega, los asistentes podrán disfrutar el próximo viernes de la actuación del grupo Rockandprol.

La jornada del sábado arrancará con la apertura de los stands a mediodía y a las 13 horas se celebrará la misa cantada en la capilla de Arra. Una hora más tarde darán comienzo los talleres de artesanía.

El décimo Serán dos Loureiros, otro de los grandes atractivos de esta feria organizada por la Asociación San Cayetano de Arra, se celebrará también el sábado. Dará comienzo a las 22 horas y contará con las actuaciones de Os Gatiños de Portonovo y Lembranzas do Tambre.

A partir de medianoche, los asistentes podrán degustar gratuitamente una queimada.

Finalmente, para la jornada del domingo están programados más talleres de artesanía y el décimo Certame de Pintura Rápida “Arra como Antiga Parroquia”. La exposición y entrega de premios tendrá lugar en la Casa do Priorato y las obras que no sean finalistas podrán ser adquiridas por el público.

A las 21 horas dará comienzo la última actuación musical del programa festivo, a cargo de os Gatiños de Portonovo, y a medianoche se clausurará la feria.