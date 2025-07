«El negocio de la guerra sigue siendo fantástico. Por eso hay guerras»

Presenta, en el marco de la Bienal, la muestra «Vidas Minadas. 25 años» ¿qué propone esta exposición al espectador?

La muestra lo que hace es resumir mi trabajo de los últimos 30 años. Fue un proyecto que empecé en septiembre de 1995, que acabé llamándose Vidas Minadas, que presenté por primera vez en noviembre de 1997 y que he ido haciendo en diferentes fases de mi vida, documentando las historias de víctimas de minasantipersonas en nueve países del mundo, víctimas a las que conocí, en algunos casos recién heridas por las minas, en otros incluso cuando se encontraban en el hospital entre la vida y la muerte, o justo estuve presente cuando sufrieron las amputaciones. Y con ellos he seguido durante estas últimas tres décadas. Se trata de documentar la historia y la vida cotidiana de las personas que han tenido la mala suerte de sufrir las consecuencias de las guerras, por supuesto todos son civiles, hombres y mujeres, niñas que han crecido y ya son mujeres o niños que han crecido y son hombres, a los que me une una gran relación.

La muestra es también una historia de superación.

Un buen ejemplo es Sofía Elface Fumo, que es una niña pequeña y que es un poco la portada de mis libros de publicados y la persona pues quizás que tiene más preferencia en la exposición. La conocí con 13 años y en la explosión de la mina perdió a su hermana María, de 8 años, que murió como consecuencia de la mina que ella pisó y no pudo sobrevivir a las heridas graves que sufrió. Estamos hablando de personas que realmente han luchado contra una gran injusticia, como es el ser herido por las consecuencias de la guerra, y todas ellas han dado una gran lección de superación, una gran lección de vida, algunas incluso han llegado a la universidad o han estudiado, han tenido hijos. Y creo que esto es importante mostrarlo, que es verdad que la guerra mata, muy a menudo, que destroza vidas, pero también que hay personas que tras las heridas de la guerra son capaces de seguir viviendo y actuando decentemente.

Y con las historias de superación y fortaleza, también hay una invitación al espectador a la empatía ¿Nos hace falta?

Sí, está clarísimo que nos hace falta. Hace poco me preguntaba cómo veía el mundo actual, el comportamiento de la ciudadanía. Y sí, es verdad que hay personas que protestan, que llaman la atención sobre hechos que están ocurriendo en el mundo que son escandalosos, pero la inmensa mayoría de las personas de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro continente, Europa, hace mucho tiempo que dejaron de protestar firmemente contra las guerras. Pongo un ejemplo, en 2003 salieron millones de personas en España a decir no a la guerra. En el 2023, 2024 o 2025 solo salen pequeños grupos en temas muy mediáticos, porque es verdad que quizás la tragedia palestina está provocando manifestaciones, críticas durísimas contra Israel, que está actuando simplemente como un estado terrorista, pero también es verdad que en el mundo no solamente está la guerra de Gaza, o la de Ucrania, estamos hablando de 56 guerras actuales en el mundo y estoy seguro que si le preguntara a muchos de los lectores de esta entrevista, u oyentes de una radio o una televisión cuántas guerras hay en el mundo tendrían dificultades para decir más de cuatro o cinco, y hay esas 56 guerras que afectan a 1.200 millones de seres humanos.

¿Es verdad que nunca en la historia ha habido tal número de refugiados en el mundo?

Así es, estamos en el momento en el que hay más refugiados y desplazados en el mundo que nunca, más de 130 millones.

Qué gran negocio es la guerra

El negocio de la guerra sigue siendo fantástico. Por eso hay guerras, porque es un gran negocio y nunca acabarán porque sigue siendo un gran negocio en el que participan gobernantes como los de nuestro país, da igual que sean del PP, del PSOE, que de Podemos o sin Podemos, no importa, hacen siempre negocios vergonzosos con la venta de armas. En Europa pasa exactamente lo mismo, hay ahora mismo una orgía de militarización tremenda con la excusa de enfrentarse a Rusia. Los gobiernos europeos van a tirar la casa por la ventana en el tema de armas y además van a venderlas a países a los que no se pueden vender porque vulnera la ley de control de armas, porque son países que violan sistemáticamente los derechos humanos o que las pueden utilizar en guerras internas o vecinales.

De vez en cuando se repite la pregunta de ¿qué aprendieron los israelíes de los campos de concentración? Y tengo la teoría de que no se aprende nada, de que con la violencia no se aprende nada.

Está clarísimo que cuando las fuentes de convivencia se destruyen, que fue lo que pasó en la Alemania nazi con una inmensa mayoría de la población alemana que obvió y miró hacia otro lado cuando mandaban a los campos de exterminio a los judíos, se abre la puerta a lo peor. ¿Qué está pasando con la sociedad israelí en la actualidad? Que miran hacia otro lado, salvo pequeños grupúsculos que protestan, miran hacia otro lado mientras arrasan, masacran, cometen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y posiblemente genocidio en Gaza. Pasa incluso con la población rusa ahora mismo en la guerra con Ucrania, pero también ha pasado con la población ucraniana cuando no le interesaban las guerras de sus vecinos. Entonces, realmente cuando las fuentes de convivencia se destruyen aparece eso, lo peor del ser humano. El ser humano ha matado toda la vida, sigue matando y seguirá matando. Es egoísta, ombliguista, solamente le interesa lo que le afecta, y seguirá ocurriendo lo mismo. El ser humano es poco empático con el prójimo.

¿Qué le parece el escenario que está viviendo en estos momentos España?

Tengo ya 65 años, estaba en la universidad cuando empezó el primer gobierno socialista en el año 1982 y vimos cómo acabó, vimos la corrupción, el terrorismo de estado, la desvergüenza socialista llegó a unos niveles brutales. Después llegó el presidente Aznar e hizo exactamente lo mismo, siguió Zapatero que llegó a sextuplicar la venta de armas españolas, el señor Rajoy que llegó a casi duplicar y el señor Sánchez con Podemos o sin Podemos ha hecho exactamente lo mismo. Nuestros gobernantes nos mienten descaradamente en la cara desde hace décadas… El Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular son los más corruptos de Europa sin contar la Europa del Este e Italia, los dos partidos más corruptos, lo digo con mayúsculas. Llevan 40 años en plena corrupción y están abriendo espacios a sectores intransigentes, brutales, que están consiguiendo que sus discursos xenófobos, vergonzosos, supremacistas, escandalosamente mentirosos, lleguen a una parte importante de la población. Claro, cuando llegue el momento en que estos grupos tengan la posibilidad de gobernar todos nos quejaremos, pero nadie se está quejando realmente con fuerza sobre el comportamiento de los partidos mayoritarios.