La Feria Chalana embruja a los turistas

Ana Cortés vive en Sevilla, pero está participando en la Feria de Artesanía Chalana de Pontevedra. Es su primer año aquí animada por otro artesano de Betanzos al que conoció en una feria en Castilla-La Mancha, pero cree que volverá porque «es una ciudad que acoge y he vendido mucho». La andaluza es una artesana diferente. Trabaja la seda, que pinta con un perfilador de «gutta» con el que traza los dibujos que luego colorea «en horizontal con pincel y muy rápido porque si no, pueden quedar marcas y no hay posibilidad de rectificar», explica. Su puesto, uno de los 15 que conforman esta feria artesanal de verano, una de las más largas del calendario, está lleno de color. Desde él ofrece pañuelos, kimonos, abanicos, mantones y hasta lámparas. «Lo que más he vendido son los abanicos . De hecho he pedido que me manden más porque con este calor la gente no deja de preguntarme. También lámparas. Hay quien me ha enviado una foto para enseñarme cómo queda en su casa, dan una luz muy alegre por los colores que uso», cuenta ella.

Su puesto está rodeado por dos artesanos con un producto potente: panderetas e instrumentos tradicionales y figuras en cobre envejecido. Más allá también hay joyas de autor, como las que ofrece Roberto Buchanan. «Nuestro público es internacional. Estos días ha habido mucho turista y se ha vendido, pero sobre todo a gente de fuera de la ciudad y extranjeros. El pontevedrés es un cliente clásico a la hora de valorar las joyas. Él busca piezas de joyería tradicional y es más difícil llegar a él. El otro día una señora me preguntó si podía probarse algunas piezas aunque no comprara, que quería ver cómo le sentaban puestas. Le dije que por supuesto, es la mejor manera de ver cómo favorecen. Pero es un trabajo lento ganarse la confianza del público local», cuenta Sole, compañera de Roberto en el puesto que comparten en A Ferrería.

Pandereta gallega y otros instrumentos tradicionales. / Rafa Vázquez

Estos artesanos vivieron (y se curtieron) en México durante once años. Ahora cuentan con su propio taller en Poio y otro pequeño en la calle Pasantería, donde es posible hacerles encargos. «La gente se sorprende pero hemos hecho incluso reproducciones de un pendiente perdido o reinterpretaciones de piezas que se quedan antiguas y nos las traen para fundir y con las piedras crear una joya más moderna y actual que poder llevar a diario». Sole, al igual que otros artesanos de la feria, destaca de ella que «merece la pena, pero es muy larga y la venta es lenta».

Desde el puesto de Alumearte, Irene, una de las artesanas más fieles a la cita veraniega, explica que esta es una feria peculiar porque «son casi 20 días de trabajo en la ciudad», lo que supone altos y bajos porque «no todos los días se vende igual, es una carrera de fondo que va sumando». Pero igualmente anima a otros artesanos a que participen ofreciendo sus productos porque es una feria bonita «y de mi ciudad». Su especialidad es el trabajo en plata y cobre que pinta con esmaltes para crear joyas inspiradas en la naturaleza como: colgantes de tréboles, pendientes de hoja de ginkgo biloba y hojas de diferentes árboles convertidas en broches o colgantes.

Roberto Buchanan desde su puesto de joyas de autor. / Rafa Vázquez

No es la única que se inspira en la naturaleza. Unos puestos más alante un artesano madrileño crea joyas inspiradas en el mar. Tentáculos de pulpo, lapas, corales y otras especies sirven de inspiración a Ernesto Pérez (Astarté) para crear algunas de las piezas más interesantes de la muestra de este año. «Nadie piensa que no soy gallego, supongo que mi obra despista y mi aspecto también», dice este artesano poco ortodoxo cuyas manos no dejan de trabajar. Crea piezas delicadas y muy sugestivas en plata, bronce oxidado (que tiene un precioso acabado verde como el de los tejados de Copenhague) y plata bañada en oro.

Estos duros materiales los trabaja a base de golpes y otras técnicas, hasta conseguir reproducir con todo lujo de detalle, el tentáculo de un pulpo con la habilidad de convertirlo en una joya que, puesta sobre la piel, la hace favorecer. Fiel a sus principios «no vendo en tiendas. Durante el año participo en distintas ferias en Madrid y otros puntos de España». En la de Pamplona, una de las últimas, le dieron el premio al «stand más bonito», pero es que llamativo es. No es la primera vez que se apunta a las ferias gallegas, pero sí la primera que participa en la Chalana pontevedresesa. «Vengo desde hace cuatro o cinco años, movido por la Asociación Galega de Artesáns (Aga, impulsora de la feria). Es mi primera vez en la ciudad y me ha gustado mucho. Es cierto que no es una feria de esas en las que más se vende, el nivel de venta en Pontevedra es aceptable. Pero estar en esta ciudad durante veinte días en julio es una maravilla». Una vez remate la feria artesanal el día 3 volverá a la capital a crear. «Es una vida muy intermitente, pero me permite trabajar como me gusta», afirma.

Entre los productos artesanales también es posible encontrar cosméticos de base natural. María, acompañada de Malena que es hija de otra artesana, ofrece al público jabones, lociones, cremas, serums y aceites. «Es cosmética ecológica artesana, hecha con pulpa fresca y plantas», dice mientras dos señoras miran un contorno de ojos hecho a base de lo que a ellas les parecía lavanda. «La tienda física está en Almería», donde está la plantación de aloe vera, uno de los productos estrella del puesto pues de él sacan decenas de productos diferentes. Ella, se encarga de la feria pontevedresa de la que dice que «se vende, pero es larga».