Marín y As Neves unidas por sus fiestas gastronómicas

La Asociación Botón de Ancla de Marín envió a parte de sus representantes al municipio de As Neves, donde participaron en la XIX Festa do Viño Tinto Rías Baixas de la localidad. Una cita que sirvió para estrechar lazos de hermanamiento entre Marín y As Neves. «La asociación y su presidente, Manuel Area, quieren dar las gracias al concello de As Neves y a su alcalde, José Manuel Alonso, por el trato recibido durante nuestra visita», fueron las palabras de Area tras el encuentro.

Como símbolo de unión, la entidad marinense invitó a la Corporación de As Neves a asistir a la VI Festa da Exaltación do Peixe Raia. Guante cogido por los convidados que no dudaron en asegurar que mandarían a algún represente en septiembre a vivir la fiesta marinense.