La plaza de toros de Pontevedra recibe a la nueva afición taurina

Las taquillas de la plaza de toros de Pontevedra se abren para recibir a los nuevos aficionados taurinos que no se quieren perder el 125 aniversario de la inauguración del coso de San Roque. Para festejarlo, la organización ha decidido establecer tres días de celebración con un cartel de lo más completo, con los toreros que están en lo más alto del escalafón y con ganado de renombre. «Este año están tirando la casa por la ventana con las corridas, es una gran efeméride», comenta una aficionada.

Una vez finalizado el periodo de renovación de los abonos tradicionales, donde los antiguos socios confirman su permanencia manteniendo sus localidades, llega el turno de los nuevos espectadores. Desde ayer hasta hoy, las personas interesadas en presenciar las corridas de toros podrán adquirir sus abonos preferentes en la taquilla del coso de San Roque de Pontevedra, así como realizar modificaciones en los ya existentes. Para estas gestiones, la organización ofrece a los compradores un diez por ciento de descuento sobre el precio de venta de las entradas. Finalmente, el próximo lunes 28 comenzará la venta libre de las localidades sueltas.

Lo cierto es que la afición tiene opiniones diversas acerca de la feria. Tomás, por ejemplo, comenta que es aficionado a los toros, pero solamente a nivel local, y que este año compra el abono porque llevaba un par de temporadas sin asistir a estos espectáculos. «Yo voy porque me gusta el ambiente de la plaza y la banda de música, pero a mí la tauromaquia no me parece ni arte ni deporte, me parece una crueldad», señala. En cambio, Lucía, que asistió a comprar los abonos para la feria por no decidirse por una corrida en concreto debido al gran nivel de este año, piensa que la gente se queda en la superficie y que hay muchas más cosas detrás del mundo del toro: «De pequeña era de las que aplaudía cuando veía por la televisión que cogían al torero, pero después empecé a entender realmente de qué iba esto, el arte y el trabajo que conlleva, cómo viven los animales y todo lo que hay alrededor, ahí es cuando te das cuenta de que no es lo que piensas».

Asimismo, un forestal aficionado aporta otro punto de vista para justificar la tauromaquia, pues según él «los toros cuidan de las dehesas que, de no existir estos animales, se llenarían de maleza y habría posibilidad de que se iniciase un incendio que empezaría en Cádiz y terminaría en el Cantábrico, sin poder pararlo».

Por ello, el experto trabajdor forestal considera que «si no existieran los toros en el ámbito de la tauromaquia, no existiría esa raza de animal porque no es rentable criarlos durante cuatro años para carne, por lo que los toros se extinguirían».

La Feria de la Peregrina 2025 se celebra los días 9, 10 y 15 de agosto en Pontevedra, donde los amantes taurinos podrán disfrutar de tres corridas con un prestigioso y reconocido cartel en el mundo de la tauromaquia.

El primer día de celebración cuenta con los toreros Sebastián Castella, Jose M. Manzanares y el número uno del escalafón, Emilio de Justo. El domingo estarán al frente del coso Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Por último, el broche de oro de la feria lo pondrá la corrida goyesca, donde Miguel A. Perea, Daniel Luque y Fernando Adrián serán los encargados de entretener a la afición taurina y despedir estas jornadas por todo lo alto.