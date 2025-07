Cultura e veciñanza foron onte as protagonistas en Poio no Día de Galicia. A Praza de Arís acolleu este ano o acto institucional, que incluiu un recoñecemento ás pandereteiras de Vides Novas e Ronsel , ovacionadas pola «súa valiosa contribución á preservación e difusión» da nosa cultura.

Cultura e veciñanza en Poio no Día de Galicia

As cantigas das pandereteiras foron as grandes protagonistas do acto, no que tamén se fixo entrega de bandeiras aos dez novos colectivos que se inscribiron no reistro municipal no último ano, entre as que figuran a AC Virxe de Fátima, Club Reserpon-Suinpo, Club Sporting Campelo, asociación benéfica Veciños Divino Salvador de Poio, Ceiterio Veciñal de Combarro, ANPA Vita Alegre do CEIP Espedregada, Asociación Empresarial EnPoio, Club Deportivo grupo 7 a 9, AVCR Vilariño e Asociación Comisión de Festexos de Combarro.

Trátase, indicou o alcalde, Ángel Moldes, «dunha cifra moi importante» de novos colectivos «que evidencia o dinamismo social do que podemos presumir en Poio e que fortalece un tecido asociativo plural e moi activo».

O rexedor tamén destacou o papel fundamental das pandereteiras e enmarcou a homenaxe nun programa de recoñecementos «que iniciamos o ano pasado» e que ven «para quedarse, porque é de xustiza distinguir e premiar a quen leva décadas contribuindo, co seu talento e compromiso, á promoción da nosa cultura».

A programación co gallo do Día de Galicia pecharase hoxe coa actuación do grupo de música e baile tradicional Cantigas e Agarimos, na Praza da Chousa de Combarro a partires das 21,30 horas. O espectáculo, que se enmarca no ciclo Danza3 da Axencia Galega das Industrias Culturais, estará protagonizado por esta agrupación folclórica fundada en Santiago en 1921, unha das máis antigas do país.