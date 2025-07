El San Roque Rock llega al centro de Pontevedra

El San Roque Rock es una nueva propuesta de conciertos que se incorpora a la programación festiva de Pontevedra este verano. Consta de dos jornadas de alta intensidad desarrolladas a lo largo del día de hoy y de mañana en la alameda de la ciudad, con entrada gratuita para todos los públicos.

Esta apuesta del Ayuntamiento de Pontevedra busca favorecer tanto a los nuevos talentos emergentes, como es el caso de Helena Egea, la reciente ganadora de los premios Martín Códax de la música gallega, como a grupos que fueron, y siguen siendo, referentes, como Fortunas o Tangomango. Además, con este ciclo de actuaciones, se pretende satisfacer a los amantes de las guitarras eléctricas y del «rock and roll», cubriendo así la demanda de conciertos de diferentes estilos musicales en la ciudad.

Los encargados de estrenar el escenario del San Roque Rock son los miembros del grupo veterano Fortunas, que comienzan su espectáculo a las 20.00 horas. A ellos les seguirá a las 21.45 horas la «bigband» Tangomango, compuesta por nueve veteranos músicos gallegos, como Toño López, de Soul Jackets, que fusionan el funk con el rock y la psicodelia. Por su parte, Los Bengala, caracterizados por su estilo rock, indie y punk, ponen fin a esta primera jornada con su gran energía a las 23.30 horas.

Cabe destacar que, para amenizar el evento y proporcionar una mejor experiencia a los asistentes, el ciclo de conciertos contará con tres pinchadiscos de vinilo, que actuarán antes, entre y después de los conciertos. Estos son Muñiz, Marcos Sonseca y Arturo Delgado.

Al día siguiente, los horarios de actuación serán los mismos, por lo que la pontevedresa Helena Egea será la encargada de iniciar el show a las 20.00 horas, con sus composiciones cargadas de emoción con letras que exploran vivencias personales y temas sociales. Después, le cederá el paso al trío gallego The Bo Derek´s, que con su poderío intentará conquistar a todos los amantes del rock de la ciudad. Finalmente, el grupo catalán Los Tiki Panthoms, que fue una de las bandas que tocó por primera vez en el festival «Surfing the Lérez», celebrado en la Illa do Covo, será el encargado de poner el broche de oro a este intenso ciclo de conciertos.

«Es una programación de rock muy sorprendente, que va a dejar asombradas a todas las personas que se acerquen los días 25 y 26 de julio a la alameda de Pontevedra», comenta la concejala Anabel Gulías.

El evento fue presentado el pasado jueves 24 de julio en rueda de prensa por Marco Rivas, coordinador del ciclo de conciertos junto a Demetrio Gómez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pontevedra, quien no pudo asistir a la presentación. En su lugar, Anabel Gulías, la concejala de Deportes, fue la encargada de introducir el evento.