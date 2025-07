Jacinto Pérez Benítez: «Es un orgullo presidir la Audiencia Provincial»

Sentado en su despacho, trabajando como cada día, el juez Jacinto José Pérez Benítez, se encargaba ayer de dejar sus asuntos bien organizados de cara a las inminentes vacaciones. Para él, este no será un verano cualquiera. Recién hecho público su nombramiento como presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado deberá prepararse mentalmente para lo que se le avecina con la llegada de septiembre, momento en el que tomará posesión de su nuevo cargo. Un nombramiento que parece haber asumido con entusiasmo y con ilusión, a juzgar por la sonrisa que acompañan sus palabras. «Es un orgullo para mí presidir la Audiencia Provincial», contestaba sencillamente ante un comentario furtivo que pretendía pasar inadvertido, pero que tuvo la amabilidad de responder.

Magistrado desde 2009 de la «casa» de la que pronto se erigirá como cabeza, este especialista en Derecho Mercantil deberá enfrentarse a múltiples retos. Entre ellos aplicar medidas con las que el servicio público de justicia gane en eficiencia y la implantación efectiva de la digitalización en los procedimientos de la Audiencia, así como la adopción de medidas con las que reforzar la seguridad jurídica. Cuestiones a las que él mismo se ha referido al manifestar la importancia de mejorar la calidad en la respuesta jurídica. Así como su apuesta por la transparencia, que permita renovar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

Cercano y natural en un primer contacto, algunos de los que le han tratado no dudan en reconocer que no les ha sorprendido su nombramiento. En la pugna había otros nombres respetados entre los compañeros en el ejercicio de la profesión jurídica, pero fue el suyo el elegido por el máximo órgano de los magistrados para representar los valores e intereses de la Audiencia pontevedresa. Queda por ver el toque que aportará al organismo provincial una vez inicie sus funciones como presidente. Las primeras pinceladas en su hoja de ruta ya han quedado reflejadas, pues él mismo ha subrayado su compromiso con la lucha contra la violencia de género y la protección de víctimas especialmente vulnerables. Lo que no es baladí en una instancia donde los asuntos de esta índole ocupan un lugar muy destacado.

El clásico descanso que los juzgados tienen en agosto servirá al juez Pérez Benítez para tomar aire y coger fuerzas antes de cambiar de despacho, dos puertas a la izquierda del suyo, y tomar las riendas de sus nuevas responsabilidades.