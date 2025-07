«Xullo Máxico» chega ao seu fin mañá en Raxó

O «Xullo Máxico» do Concello de Poio chega ao seu fin mañá venres coa Gala final na que actuarán Dania Día, referente internacional da maxia feminina; Edu el Mago, un dos magos cómicos máis potentes do panorama nacional; e Samuel Moreno, semifinalista de Got Talent España. Tras percorrer as prazas, rúas, praias e parques do municipio, a gala final celebrarase no Porto de Raxó, a partir das 21.30 horas. Trátase dun espectáculo de maxia e ilusión para toda a familia, que conta con tres referentes a nivel galego, nacional e internacional. Un dos pratos fortes do festival e tamén da gala final é a presenza da ilusionista venezolana Dania Díaz, recoñecida como unha das maiores expoñentes da maxia feminina en Latinoamérica e no mundo. En 2018, foi finalista do programa Got Talent España, onde conquistou ao público cun espectáculo emocional e inspirado na súa propia vida.