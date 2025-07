A Peña Espetados de Moraña cumpre 18 anos na Festa do Carneiro

A Peña Espetados , unha das peñas referentes da Festa do Carneiro ao Espeto, cumpre 18 anos e o celebra cunha intensa programación paralela ás festas do Carneiro ao Espeto repleta de actividades. Moñana ya festexa a súa cita gastronómica máis coñecida e o domingo é o multitudinario xantar na Carballeira de Santa Lucía.

Os Espetados agrupan este ano a un total de 410 persoas, o número máis alto de camisetas da súa historia, e reinvindica, en palabras do seu presidente Rubén Monteagudo, «o seu papel central nas festas, consolidandose como un dos activos máis participativos e comprometidos do Concello, e nomeadamente da súa gran festa».

A programación da Peña Espetados comezou onte no Bar Casa Marcial (Amil) con un concerto benvida ao Carneiro. Hoxe xoves é un dos días grandes para os peñistas, co seu tradicional «xoves do carneiro» diante do Café Bar Sergio (rúa 1), onde terá lugar a festa infantil, a baixada do Santo espetado, a entrega das camisetas aos peñistas e un concerto coas bandas Juan do Tractor, Jaleo Real e o dj Brea Mañá venres será a quenda do deporte, coa celebración pola tarde do interpeñas: xogos populares e un partido de fútbol entre as peñas Espetados e Espeto. Xa pola noite terá lugar no Bar San Roque a gran cea dos espetados.