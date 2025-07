«Estoy disfrutando mucho de mi carrera en solitario»

Leire Martínez recorre un camino artístico marcado por su fuerza escénica y una voz inconfundible. Tras su marcha de La Oreja de Van Gogh, arranca una carrera en solitario que está prometiendo ser todo un éxito, desde festivales como el Bigsound de Pontevedra hasta el plató de Operación Triunfo.

—¿Cómo se ha sentido en el escenario del Bigsound?

Increíble. A priori, los festivales son el lugar donde nadie es público de nadie y siempre tienes la duda de si gustarás a la gente, pero ha sido increíble.

—¿Cuál fue su reacción tras la propuesta de asistir a la primera edición del festival en Pontevedra?

Sobre todo estoy muy agradecida con Bigsound de que haya depositado la confianza en nuestro equipo. Estamos muy felices, con mucha ilusión y con la responsabilidad de hacerlo bien.

—¿Le gustaría volver en la próxima edición, ya confirmada?

Me encantaría. Además, Galicia para mí es especial porque mi marido es gallego y siempre me gusta venir. Galicia «es casa».

—¿Cómo prepara el show para un festival como este?

Hay que pensarlo porque en los festivales hay que limitar el repertorio. Tienes que decidir qué dejas fuera, qué metes… Este año es arriesgado. Intentamos equilibrar porque aún no ha salido el disco y las canciones nuevas todavía no son muy conocidas.

—¿Tiene alguna costumbre antes de salir al escenario?

La banda siempre nos abrazamos para darnos energía y salir con ánimo al escenario.

—¿Hay alguna canción especial que le cueste cantar en directo?

La canción «Jueves» es muy especial. La disfruto mucho, aunque a veces se me atraganta y me cuesta cantarla porque me emociono. En Pontevedra fue muy especial. A priori no es una canción muy festivalera porque es triste, pero la gente lo agradece tanto que ya solo por eso merece la pena.

—¿Qué tal los inicios de su carrera en solitario?

Muy bien, muy contenta. Estoy disfrutándolo mucho.

—¿Qué expectativas tiene?

Ninguna. Me encantaría poder seguir dedicándome a esto. Mientras pueda seguir cantando, no me importa dónde ni cómo. Al final, que alguien quiera venir a escucharte ya es una suerte.

—Cómo fue la idea de contar con Víctor Elías para la banda?

Cuando estaba montando la banda, me apetecía que estuviese formada por gente de confianza. A Víctor lo conozco hace muchos años, sabía que estaba de director musical en otros proyectos. Hablé con él y me dijo que sí, y yo feliz.

—¿Tiene en mente alguna colaboración?

Sí, en el disco habrá colaboraciones. Una de ellas es Andrés Suárez, que también es mi amigo, y seguramente alguna sorpresita más.

—Tras su actuación en «Tu Cara Me Suena» con Ana Guerra, ¿se puede esperar alguna colaboración?

Ana es de casa también, es amiga. Al igual que se nos ocurrió aquella actuación, seguro que se nos ocurrirá alguna cosa.

—Va a ser jurado en la próxima edición de Operación Triunfo, ¿cuándo le llegó la propuesta?

Hace unos meses, a principios de la primavera, y el sí fue rotundo.

—¿Qué espera del programa?

Pasármelo bien, disfrutarlo y, sobre todo, poderle echar una mano a los chavales que se presentan.

—¿Cuál es la mejor lección que le ha dado la música?

Que nadie es indispensable y que hay que disfrutar mucho del aquí y del ahora, porque esta es una profesión que hoy te quiere y mañana te olvida. Esto es así, no pasa nada, pero hay que disfrutarla mientras se puede.

—¿Qué le gustaría que la gente recordase de usted y de su música?

Que me recuerden ya me parece todo un hito. Yo creo que lo que suelen perdurar son las canciones. Si las mías acabaran en la mente de la gente y las cantaran con el tiempo, ya sería un regalo.