Habitación para estudiantes, una «misión imposible» por menos de 300 euros al mes

Los alumnos del Campus de Pontevedra se las ven crudas para encontrar un piso de estudiantes donde vivir durante el año académico. La escasez de oferta del mercado de alquiler (algo general en la ciudad para todo tipo de viviendas), unido al elevado precio que ha alcanzado en estos últimos años, genera una situación por la que muchos estudiantes van y vienen desde sus casas familiares si tienen la suerte de ser de la provincia. Mientras, los que pertenecen a otras, se ven obligados a aceptar las condiciones del mercado en una ciudad cada vez más tensionada. Con una oferta escasa para la demanda que hay y pisos compartidos donde el alquiler por habitación ronda entre los 230 y los 390 euros, se genera una situación difícil de sostener.

«En 2015 vivía en un piso en Arzobispo Malvar. Después me trasladé a otro en la zona de Benito Corbal. En esos años pagaba entre 80 y 100 euros por habitación en piso compartido. Ahora no encuentras habitación en piso compartido por menos de 300 euros», explica Judith. Vino desde Cuenca, donde cursó unos años de carrera, para hacer la fase de investigación postgrado en Belas Artes. Su experiencia con los alquileres de pisos para estudiantes, sin embargo, comenzó en Pontevedra hace unos años, cuando «era muy diferente». Como ella, Raquel recuerda que «antes era mucho más barato vivir». «El piso era para tres, cada una con su cuarto privado y un baño para todas, cerca de Pasarón. El primer año pagaba 117 euros por mi habitación», era 2021. Al año siguiente Raquel se cambió de piso y por la nueva habitación pagaba 200 euros. Una muestra de cómo, el incremento de los alquileres para estudiantes ha cogido una fuerza impresionante, tanto en los anuncios publicados en portales especializados de internet como en papel colgados en zonas visibles de las facultades.

Porque es fácil encontrar en los centros académicos un apartado especial dedicado a: «Solo anuncios de alquiler de piso»; cuyo objetivo es facilitar el contacto entre los estudiantes que buscan piso y los que necesitan compañeros para habitaciones vacías. Estos son algunos ejemplos: «Estudiante de primero busca compañeras de piso para compartir. Luminoso y encantador piso en el casco histórico. Cuatro habitaciones y dos baños, 325 euros más gastos». « Se alquilan habitaciones con baño privado en casco viejo, 325 euros al mes». «Buscamos dos compañeros de piso de cuatro habitaciones y dos baños en Benito Corbal, de julio de 2025 a junio de 2026, 220 euros más gastos».

Los anuncios, colgados en el tablón en papel, incluyen en algunos casos fotografías, donde se aprecian los clásicos pisos de estudiantes que en su día fueron viviendas familiares. No así los publicados en portales como Idealista, donde lo que más llama la atención, además del precio, es el aspecto de las viviendas que están totalmente reformadas y cuentan con una decoración más propia para un perfil vacacional que de las necesidades de un alumno universitario.

Si se compara con pontevedreses que fueron a otros campus como Roque y Paula estos afirman que, en general, el mercado de alquiler de pisos para estudiantes es abusivo.

«Tenía pensado ir a residencia en Santiago el primer año porque es más barato y no conocía a nadie, miré las públicas. Pero se me pasó el plazo. Acabé en un piso carísimo que era lo único que encontré. Pagaba 400 euros por la habitación, éramos cinco con nuestro propio cuarto y dos baños. Se aprovechaban de nosotros porque no había oferta», cuenta Paula que era 2022. «Estuve en un piso desde primero con la casera. Era antiguo pero enorme. Pagaba 300 euros y ella lavaba la ropa, pero no hacía la comida», recuerda Roque, en Elche entre 2019 a 2024.

A merced de caseros por falta de residencia

La única residencia universitaria de Pontevedra es la de Afundación Abanca, un servicio privado, «con la que la Universidade de Vigo tiene establecido un convenio», como aclara la propia UVigo. El centro universitario también ofrece al estudiantado la posibilidad de alojarse en el Hotel City Express Comercio «le ofrece alojamiento al alumnado con precios de residencia y con servicio de hotel», afirma la web de la UVigo. La misma web redirige a una página donde las becas Erasmus se mezclan con la formación en centros de investigación o becas para estudiantes solicitantes de protección internacional, cuando uno pincha en el enlace «plazas en los centros propios y ayudas para alojamiento».

Es por ello que muchos estudiantes recurren a inmobiliarias y portales para localizar un piso o habitación para estudiantes. Especialmente en el primer curso, cuando no se conoce a nadie o cuando se trata de personas de otras provincias que no se manejan en la ciudad. Portales como Idealista ofrecen habitaciones y pisos imponiendo condiciones económicas difícilmente salvables ante una oferta homogénea. «Alquiler habitación exclusivamente a estudiantes curso 2025-2026, piso compartido al lado del campus, 5 habitaciones y dos baños, 275 euros al mes», es uno de ellos. «Vivienda próxima a la facultad de Bellas Artes reformada íntegramente, cuatro habitaciones con cama, cabecero, armario, mesa de estudio, flexo y con su propia llave, para estudiantes curso 2025-2026, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio. El coste de la habitación es desde 350 euros mensuales (incluye los gastos de luz, agua, comunidad y wifi)».

«Hay muy pocos pisos disponibles, es muy difícil encontrar dónde vivir aquí porque tampoco esperas que una ciudad tan pequeña tenga este subidón de precios», dice la egresada Paulina Petz. Por eso, hay alumnos que buscan en redes sociales el contacto con otros estudiantes, de su facultad muchas veces, que ofrecen habitaciones disponibles y más asequibles o conocen a quien puede estar buscando compañeros de piso.