Abre o prazo para reservar lotes do Xantar Rupestre de Campo Lameiro

A organización da cuarta edición de «Laeros» ten aberto xa o prazo de reserva de lotes para participar no Xantar Rupestre do Parque Arqueolóxico o domingo 24 de agosto.Os interesados poder reservar un lote para 20 persoas po r 450 euros que darán dereito a dispoñer dun asado costillar, 12 racións de polbo á feira, 2 bolas de pan, 12 botellas de viño e 8 botellas de auga. No caso de medio lote, para 10 persoas, o prezo global é de 225 euros.