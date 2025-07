Usuarios del Garaje Miranda, forzados a aparcar en otros parkings

El incendio en el inmueble del número 4 de la calle de Riestra sigue dando molestias a viandantes, vecinos y, ahora también, a los usuarios del conocido Garaje Miranda. Mientras continúan las labores del equipo de demolición, que se encarga de eliminar los elementos peligrosos del edificio afectado por el fuego, la calle Riestra a la altura del centro de estacionamiento permanece cerrada. Las verjas instaladas para garantizar la seguridad de personas ajenas a las tareas de desescombro y vehículos, impiden también el acceso al aparcamiento por esta vía, por lo que los usuarios se ven obligados a utilizar en exclusiva como medio de entrada y salida el acceso desde la Oliva. Sin embargo, esto que parece una cosa de sentido común, le ha complicado la vida a algunos usuarios del garaje por la imposibilidad de circular por el angosto pasadizo que conduce al mismo, viéndose obligados, algunos de ellos, a recurrir mientras dure este cierre al cercano aparcamiento de la Audiencia Provincial (Parking Central), a pesar de tener plaza en Miranda.

Los usuarios del Garaje Miranda usan una entrada u otra en función de la zona donde posean su plaza en el garaje. Este reparto tácito se ha visto alterado por las circunstancias, dándose la curiosa situación de que hay vehículos incapaces de transitar por el pasillo que comunica la Oliva con el interior del centro de estacionamiento. Se trata de coches con un sistema de sensores de aparcamiento muy moderno, que avisa con señales acústicas que suben de intensidad, con imagen en las pantallas de navegación y, por último, activan un sistema de frenado automático ante lo que el sensor considera una amenaza de «colisión inminente». Si la estrechez era un reto para coches con un volumen importante y aquellos cuya longitud dificulta el giro, ahora son estos sistemas de asistencia al conductor los que complican la vida cotidiana.

Sin plazas disponibles, el centro es un infierno para aparcar

El centro recibe diariamente una cantidad de vehículos que no tiene capacidad de asumir. El popular (y cotizado) aparcamiento Miranda pertenece a tres herederos que gestionan por separado sus cerca de 400 plazas, entre las que no habría ninguna disponible en este momento. Unas están en propiedad de vecinos de la zona, otras son plazas alquiladas a trabajadores y funcionarios del entorno (en algunos casos de lunes a viernes). Habiendo lista de espera para hacerse con una plaza, tanto entre los dueños del garaje como los propietarios de plazas que subarriendan. Mientras, garajes públicos como el de la Audiencia (Central) y la Alameda se llenan cada mañana. También espacios como la plaza de Galicia o Corbaceiras, objeto de deseo de quienes vienen a trabajar y aún no disponen de una plaza alquilada o en propiedad.