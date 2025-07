Los turistas abarrotan el Mercado de Abastos de Pontevedra

Los visitantes foráneos que exploran Pontevedra llenan el Mercado de Abastos en búsqueda de producto fresco y auténtico gallego. Son muchos los turistas que se acercan a la plaza en busca de un «souvenir gastronómico» de la ciudad. Es el caso de, por ejemplo, Cristina Ortigosa y Alberto Fontanilles, de Barcelona, que acuden buscando productos de panadería típica gallega: «El pan de aquí nos gusta mucho, es diferente al de otros sitios, así que vinimos a comprarlo expresamente» afirman. Ellos, como muchos de los turistas que visitan el mercado de abastos, expresan su enorme satisfacción por la calidad de productos que se venden en las bancadas.

La gran mayoría de visitantes, se acercan a la plaza con la esperanza de probar un poco del mar gallego, por ejemplo, Ana Sánchez y William Vera que vienen desde León buscando «pescado y marisco típico de la zona». Esta tendencia la constatan desde los puestos de productos del mar.

Montserrat Santiago, una de las vendedoras, confirma esta situación: «Los turistas compran principalmente marisco, lo que más me demandan son cigalas, mejillones y zamburiñas». Sin embargo, asegura que la gran mayoría de visitantes no son compradores activos si no que vienen a la plaza a dar una vuelta, ver el producto e irse. «La gran mayoría de la clientela sigue siendo local» afirma la vendedora de pescado.

Un mercado singular

El Mercado de Pontevedra, además, destaca frente a otros lugares de su misma índole en Galicia. La prueba de ello está en el testimonio de Roberto Antoña y Rosana Álvarez que llevan acudiendo al mercado regularmente desde hace más de diez años gracias a la cercanía y calidad de producto que les ofrece la plaza de la Boa Vila.

Afirman, junto al grupo con el que vienen habitualmente, que es un mercado único: «Comparado con el de Santiago, que es mucho más turístico y más orientado a la hostelería, el Mercado de Pontevedra nos ofrece una experiencia más cercana y amable, el trato de los vendedores es muy bueno y el producto fresco y de calidad, por esa razón procuramos venir todos los años» comenta el grupo.

Internacionalidad

Los visitantes que se pasan por el Mercado para probar la autenticidad de Pontevedra no solo provienen de otros lugares de España si no que también encontramos clientes de diversas nacionalidades. Luca Bonandrini y Vicenzo Bonvincini vienen desde Italia y están haciendo el Camino Portugués.

Decidieron hacer una parada en Pontevedra y visitar el mercado en busca de marisco gallego típico: «En un principio venimos a mirar solo, pero esperamos poder encontrar un buen marisco que nos llame la atención» asegura el dúo que proviene de una localidad del norte italiano.