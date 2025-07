Crece el malestar por la anulación del concierto de Juan Luis Guerra

Las dudas acerca de lo que va a pasar con el dinero (y tiempo) invertido en el concierto que Juan Luis Guerra ofreció el pasado sábado en Sanxenxo no terminan de despejarse, creando una sensación de malestar que aumenta con los días entre muchos de los asistentes. Confirmado ya que no habrá nueva fecha de concierto «por falta de hueco» en la agenda del icono dominicano, a pesar de que el artista anunció en sus redes sociales que «habría algún tipo de compensación», sigue sin haber una idea clara de cuál va a ser el desenlace para los damnificados. La organización ayer, al cierre de esta edición, confirmaba que no había aún un «comunicado oficial». «Estamos trabajando para informar de todo lo antes posible», decía uno de sus responsables.

Así las cosas, entre los asistentes se ha despertado cierto recelo y hay quien señala que la lluvia era molesta, pero lo que le llamó la atención es «que podía ver cómo los músicos podían mojarse». Ese podría ser el motivo por el que uno de los conciertos más esperados de este verano, al que asistieron 15.000 personas, se cancelara apenas transcurridos 40 minutos de comenzar. Un tiempo que no supone ni la mitad del previsto para la actuación. También hay quien apunta que «el tiempo que hizo no era como para anularlo. Y prueba de ello es que el Atlantic Fest continuó sin problema, como tantos otros, bajo la lluvia».

Fuerza mayor «descartada»

El Código Civil recoge escenarios que eximen de responsabilidad en estos casos siempre y cuando se considere «fuerza mayor», es decir, que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables. Pero tienen que darse tres cosas a la vez: imprevisibilidad, inevitabilidad y ser una causa externa a la voluntad o control de la promotora. Aquí se contemplan los fenómenos meteorológicos, pero son las compañías aseguradoras las que establecen los límites (en este caso de viento y lluvia) que eximen de responsabilidad o gestión de indemnizaciones, a la empresa que gestiona el evento anulado.

Cada una recoge límites como: «si se prueba que un 60% del tiempo previsto para el evento pudo celebrarse con normalidad, porque hubo tiempo atmosférico favorable, la indemnización por cancelación no entraría en juego» o valores de velocidad del viento y cantidad de agua caída por metro cuadrado. La productora SFX Events justificó al día siguiente que «la intensidad de la lluvia y el mal tiempo representaban un riesgo real para la seguridad del público y de todo el equipo».

Pero según datos de la AEMET el mismo 19 de julio de 2025 en Sanxenxo «la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 90% entre las 14.00 y las 20.00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm hacia el final del día. El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 39 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, por lo que se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades en la playa o cerca del mar», lo que descartaría fuerza mayor que evite compensar a las personas que fueron al concierto.

Sí podría considerarse un «caso fortuito», puesto que siendo previsible, en la medida en que se conocía por el público general el tiempo que iba a hacer el sábado, no se podía evitar que lloviera. Pero, en todo caso, la organización podría haber establecido un entorno más adecuado a las condiciones meteorológicas anunciadas, por lo que cabría indemnizar al público.

Protección Civil de Sanxenxo afea el «refuerzo» de Lores

El concierto de Juan Luis Guerra también tuvo su repercusión en los servicios de emergencia movilizados. Ayer, trabajadores del Servizo Municipal de Protección Civil de Sanxenxo hicieron público el envío de una carta al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, expresando «el profundo malestar por el envío de voluntarios de Protección Civil de Pontevedra a suplir tareas propias del cuerpo sanxenxino durante el concierto». Apuntan que con ello estaba «facilitando el maltrato» de Martín hacia el servicio local. Afirman que «pese a ser un evento multitudinario, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, decidió que no era necesario reforzar el servicio» y denuncian que «no se cubrían los efectivos mínimos para el trabajo ordinario, habiendo solo una persona de guardia», lo que ven como un paso más para su «desmantelamiento».