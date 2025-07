La calle Riestra se reabre el tráfico 16 días después del incendio que dañó un edificio

La calle Riestra vuelve a estar abierta después de más de dos semanas de trabajo incansable de los servicios municipales y la empresa encargada de realizar el desescombro. Antes, Bomberos y policías Local y Nacional habían tenido lo suyo. «Los técnicos municipales dan por asegurado el edificio de Riestra, se procede a la apertura de la calle», comunicaba el Concello este miércoles.

El fuego que asoló el inmueble en la madrugada del 8 de julio caló los cimientos de madera del histórico edificio en donde un día se levantó «La Manchega». Tras el susto inicial, y las constantes reactivaciones del fuego en el interior del edificio en los primeros días, y una vez disipado el humo, las tareas se centraron en asegurar la estructura. Con la intención de que nadie pereciera al desplomarse ninguno de los elementos de su fachada.

Miembros del servicio de Arquitectura municipal, han ido comprobando el estado del interior. De sus valoraciones se descartó la vuelta de los inquilinos desalojados. La segunda planta así como las cubiertas y la escalera que daba acceso a las zonas superiores, habían quedado destrozadas. Llegando a caerse parte de las mismas. Los pisos de la primera planta, en mejor estado, permitieron el acceso de los vecinos que, en dos ocasiones (siendo esta tarde la última) han podido recoger sus cosas en una romería por fascículos.

«El primer día solo nos dejaron sacar ropa y documentación. Hoy pudimos coger la televisión, más ropa y algunas cosas más, pero aún nos queda por recoger», comentan Zulimar y José, sentados con otros familiares al pie del edificio que un día fue su hogar. «Vivimos en casa de una amiga, no podemos estar más tiempo allí porque es suya y no cabemos. Estamos ahora mismo sin trabajo, pero el Concello no nos da solución. Mañana tenemos cita con la asistente social, a ver qué pasa», dicen con resignación. Esta familia ha estado montando guardia a diario desde que fueron sacados de su casa la fatídica noche alertados por la Policía Local.

Con la llegada de la tarde vehículos y viandantes pudieron recorrer la calle Riestra. | Rafa Vázquez

A pesar de que es seguro transitar por la calle, caminar dentro del inmueble es otra cosa. Con la investigación del incendio en manos del Juzgado de Instrucción número 2, la portavoz de la Policía Nacional ha confirmado que, «la Científica hará inspección del edificio independientemente del juzgado», una vez sea seguro caminar por el interior.

De encontrar indicios de criminalidad se dará parte al juez para abrir diligencias. Así como en caso de no detectar nada fuera de lo común en un accidente. «De momento, no es seguro entrar para nosotros», dicen desde la Policía Nacional. Además, aseguradoras a la espera de que accedan sus peritos, llaman cada día a los técnicos para averiguar si es posible hacer sus indagaciones. Hay dos dueños, varios comercios alquilados parados y diferentes compañías de seguros.