Poio homenaxea o Día de Galicia ás cantareiras de Vides Novas e do Ronsel

O Concello de Poio conmemorará o Día de Galicia o venres, 25 de xullo, cun acto institucional que terá lugar en Arís (San Xoán) e no que, por segundo ano consecutivo, se renderá homenaxe a persoas e entidades vencelladas á cultura galega. Este ano esta homenaxe realizarase aos grupos de cantareiras locais: as pandereteiras de Vides Novas e do Ronsel.

Un ano máis, o goberno local aposta por dar protagonismo ás zonas máis rurais do municipio e traslada este acto institucional á Praza de Arís. O acto comezará ás 12.00 horas, e incluirá as actuacións musicais das pandereteiras homenaxeadas, así como o reparto de bandeiras e agasallo conmemorativo ás dez entidades novas inscritas no rexistro de asociacións municipal no último ano. A maiores, tamén se fará entrega da bandeira galega ás persoas que o soliciten previamente no teléfono 986 770 001 ou no whatsapp 698 138 166.

A programación elaborada polo Concello de Poio para conmemorar o Día de Galicia estenderase ata o sábado, día 26, no que se inclúe a actuación do grupo de música e baile tradicional Cantigas e Agarimos. Será na Praza da Chousa, en Combarro, ás 21.30 horas, dentro do ciclo DANZA3 da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Esta agrupación folclórica, fundada en Santiago de Compostela en 1921, é unha das máis antigas de Galicia.