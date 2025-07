«Corea es una gran oportunidad laboral para los jóvenes»

Consultora internacional en Comunicación Corporativa, formadora profesional y docente multicultural, Lucero Dámaso López reflexionará en su charla en Pontevedra sobre el impacto de la lengua y cultura coreana en nuestra sociedad.

—¿Cómo entra en contacto una mexicana con la cultura coreana?

Fui funcionaria en México, trabajé en empresas y entre México y Corea hay relaciones bilaterales de cooperación y entre gobiernos. Corea aportó un tipo de promociones para mexicanos. Ahí fue donde yo me fui a estudiar a Corea un máster durante tres años y después, como aprendí muy deprisa el idioma y fui una estudiante de alto rendimiento, me siguieron promocionando y me quedé allí casi siete años.

—Corea, que hasta hace unos años no era muy conocida en España, hoy es casi omnipresente: K-pop, cultura, gastronomía…

Es cierto, es más que la música, el K-pop, porque Corea como país poco a poco ha ido progresando. Recordar que históricamente ha sido invadida por China, después por Japón y obviamente en el siglo pasado, en los 60 aproximadamente, era uno de los países más pobres del mundo, por la inflación y por tantas cosas, entre ellas enfermedades. Pero un presidente lo evolucionó, lo desarrolló y lo hizo a través, por ejemplo, del trabajo continuo con los nacionales coreanos, pero también enviando a muchos de ellos al extranjero a estudiar, con la idea de que regresasen y que los conocimientos aprendidos los pudiesen implementar en proyectos y el avance tecnológico e industrializado. Es por eso que ha tenido ese progreso y avance a lo largo de los años y es y por lo que lo conocemos ahora a la actual Corea.

—¿Cómo se ha traspasado ese efecto a la sociedad gallega?

En primer lugar se produjo por la influencia de la música, el K-pop, y se ha extendido principalmente por Estados Unidos. Corea y Estados Unidos tienen ese lazo de apoyo por los conflictos bélicos entre Corea del Norte y del Sur. Estados Unidos ha fomentado y ha ampliado mucho más ese lazo con el país. ¿Y qué es lo que ha provocado? Pues que la música, y a raíz de ella las películas, filmes que han sido nominadas a los Oscar, hayan contribuido a la expansión. Y eso creo que también ha sido la esencia para que Corea se vuelva muy popular en Estados Unidos. Obviamente eso se ha extendido aquí a España y también Galicia. Y hay que recordar que una película que ha ganado un Oscar en la que aparece un producto, unas patatas fritas, muy conocidas aquí. Eso también lo aportó mucho… Como resultado de estos distintos factores cada vez hay más interés por aprender coreano, por la tecnología o la música del país.

«Al ver que eres un talento, un profesional de alto rendimiento, te siguen promoviendo y apoyando»

—¿Ese interés brinda nuevas oportunidades profesionales a los jóvenes gallegos?

Totalmente, Corea es una gran oportunidad laboral para los jóvenes gallegos. Como país dentro del presupuesto nacional tiene como principal elemento y con la principal asignación presupuestaria a la educación. La educación es como la seguridad en otros países o la sanidad en otros. La educación es la apuesta principal para Corea, ellos tienen el concepto que si estás bien formado vas a tener un mejor nivel de vida, poder trabajar y vivir bien. Al mismo tiempo abren las oportunidades a ciudadanos de otros países para que vayan a estudiar allí. Lo hacen a través de becas, intercambios, trabajos a medio tiempo. La idea es que vengan de otros países, de otras empresas y a aprender, el idioma básicamente, pero también sus conocimientos y experiencias. Y es que en Corea al ver que eres un talento, un profesional de alto rendimiento, te siguen promoviendo y apoyando. Es por ello que muchos extranjeros que van a aprender y luego que se van, siguen trabajando con empresas surcoreanas en otros países o en otros sectores. Y es que si tu has trabajado en empresas como LG o Samsung, en general multinacionales, si ya has hecho prácticas, ya tienes un conocimiento a nivel internacional, es decir, que nunca te vas a quedar atrás y estarás reconocido a nivel de tecnología.

—También incide en la gran competencia y exigencia que define a esa cultura

En general en Corea tienes muchos beneficios y muchas oportunidades como extranjero. Si eres un profesional de alto rendimiento, es decir, hablas muy bien coreano, inglés, se te dan muy bien las leyes, la negociación etc, ellos te ofrecen trabajos, es decir, hay una empresa que ya te tiene asignado para trabajar antes incluso de que termines la carrera o el postgrado…. Pero también hay que tener en cuenta otros factores que pueden darse, y si cuando uno no cumple con las expectativas o los logros que ellos esperaban, eso produce un efecto y de ahí se derivan factores como los altos índices de suicidio o de depresión de estos países, que se producen precisamente por no lograr cumplir con sus sueños y expectativas. Es la otra cara de la moneda: si no se cumplen esos requisitos exitosos, tiene repercusiones, como sucede en todo.