«El deporte pospuso mi necesidad de una prótesis»

Asfape es una organización de ayuda a familias con el síndrome de Perthes, una enfermedad rara que afecta a niños de entre 3 y 12 años que sufren deformaciones en las articulaciones y problemas de movilidad debido a una necrosis en la cabeza del fémur.

Silvia Ruiz, que vivió de primera mano la enfermedad y ahora con 48 años aún experimenta sus secuelas, se «embarca» este sábado junto a la asociación en una travesía inclusiva por el río Lérez con la que busca dar voz y visibilidad a aquellos que más sufren debido a esta enfermedad.

—¿Cómo nace el proyecto de la asociación Asfape ?

La asociación sin ánimo de lucro se crea en 2014 con el objetivo de proporcionar ayuda a aquellas familias que viven la enfermedad del Perthes de primera mano. Sobre todo a proporcionarles información ya que al ser una enfermedad rara no se sabe mucho sobre ella. A día de hoy somos 400 socios entre familiares y pacientes.

—¿Qué le motiva a unirse a la asociación?

Yo viví personalmente esta enfermedad, la desarrollé cuando tenía 7 años, que es una edad tardía, entonces las secuelas son aún mayores y las noto cuarenta y un años después. La tuve en las dos caderas y estuve un año y medio en silla de ruedas. La solución es ponerse unas prótesis pero lo ideal es aguantar con tus caderas hasta que se te limite el movimiento. Me dijeron que sucedería a los 30 pero tengo 48 y no lo he necesitado aún. Por ello desde la asociación fomentamos tanto el deporte, porque a mi me ha ayudado a alargar la necesidad de prótesis.

—¿A cuántos niños afecta esta enfermedad rara?

Afecta a 1,5 niños de cada 10.000, en España hay ahora mismo hay 52 casos activos y en Galicia alrededor de tres casos nuevos se diagnostican cada año.

—¿Cuáles son los síntomas?.

La enfermedad de Perthes, que es de origen desconocido, supone una necrosis bascular en la cabeza del fémur. Es decir, las células se mueren y luego se regeneran. Esto suele dejar bastantes secuelas y limita mucho la vida y el movimiento de los afectados. Provoca que los niños afectados no puedan correr, saltar o hacer deportes de contacto.

—¿Qué hace la Asociación para ayudar a estos niños afectados?

Nuestra actividad principal es la organización de campamentos para niños y sus familiares. Este año celebramos nuestro sexto campamento que involucran actividades que los niños afectados pueden realizar sin problemas, a diferencia del resto de campamentos, por ejemplo la natación. También ofrecemos información a través del manual de colegios para que profesores sepan como tratar a sus alumnos afectados, cuentos didácticos para niños o charlas online para aquellos que quieran interesarse por la enfermedad.

—¿Por qué nace esta iniciativa de la travesía por el Lérez?.

La iniciativa sale de mí y desde el inicio recibí el apoyo de la asociación. Es una travesía que sucederá en dos partes: La primera, la «travesía inclusiva» que la realizarán pacientes de esta enfermedad y la segunda, una travesía de 1250 metros que realizaremos una madre de un niño afectado y yo.

—¿Cuál es el objetivo de esta entidad?

Queremos fomentar el deporte dentro de los afectados para alargar lo posible las caderas propias y sobre todo dar visibilidad a la enfermedad para que se pueda investigar más acerca de ella.

—¿En que podría mejorar el tratamiento que se le da a esta enfermedad?

Se debería investigar más sobre la naturaleza de la enfermedad ya que no se sabe su origen. Y luego desde luego que esta investigación ayude a tener unos tratamientos más efectivos que dejen el menor número de secuelas posibles.