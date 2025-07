Ataque vandálico a las figuras infantiles de la Danza de Espadas

La figura del niño de la escultura dedicada a la Danza de Espadas en la Praza do Reloxo, ha vuelto a ser objeto de un más que probable ataque vandálico al aparecer tirada en el suelo y rota por la base. No parece probable que se trate del golpe de un coche, por lo que todo apunta a que se trata de un acto de gamberrismo que repite en este conjunto escultórico ya que no es la primera vez que se producen estos ataques, aunque en este caso con daños más graves.