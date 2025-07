Descartan una nueva fecha para Juan Luis Guerra

La promotora del concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo, que se suspendió el pasado sábado a los 40 minutos de comenzar por la lluvia y el viento, ya ha descartado la posibilidad de celebrar el recital en el municipio en otra fecha, debido al apretado calendario y a que el complejo escenario ya se ha desmontado.

Por tanto, a los frustrados asistentes, más de 15.000, solo les resta saber si finalmente se les devolverá, en todo o en parte, el importe de las entradas, si bien el propio cantante expresaba en redes sociales el pasado domingo que «habría algún tipo de compensación».

Por el momento, los asistentes no han recibido ningún aviso sobre esa posible reintegración de las entradas, una decisión que la promotora quiere tomar esta misma semana, pero no sin antes consultar con la aseguradora y los peritos.

No obstante, otras fuentes jurídicas apuntaban este lunes que si se considera una suspensión «por causa de fuerza mayor» no habría derecho a recuperar el dinero de las localidades. Al margen de esa controversia, aún arrecian las críticas del público a la organización y al «caos» que se produjo en las inmediaciones de la Praza do Mar durante el desalojo.