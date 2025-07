La polémica por el cierre de la calle Reina Victoria vuelve al pleno de Pontevedra con la reforma de San Roque

La propuesta del Partido Popular de llevar a cabo un estudio para reordenar el tráfico en el barrio pontevedrés de San Roque se acabó convirtiendo en un extenso intercambio de reproches en el pleno de esta mañana sobre el cierre de Reina Victoria. Finalmente, la medida salió adelante por mayoría, con los votos favorables de los populares y socialistas y la oposición de los nacionalistas en el gobierno.

El portavoz del grupo del PP, Rafa Domínguez, reclamó «un estudio serio» que incluya todo el barrio de San Roque «y cuyas conclusiones no sean a priori», no sin antes haber afirmado que el cierre de Reina Victoria «retrató a todos los partidos» presentes en la corporación de Pontevedra: «El BNG mintió y no va a reabrir» la avenida, los populares están totalmente de acuerdo en que vuelva a recuperar el tránsito rodado y «el PSOE ha pasado a la intrascendencia», criticó, «solo puede hacer lo que diga Lores, el ridículo o ambas cosas».

Domínguez preguntó al gobierno local si, en caso de que el estudio concluyese que lo más idóneo es reabrir Reina Victoria, adoptará esta medida. Pidió que el análisis sea completamente independiente, que «no se despilfarre» el dinero de los pontevedreses y lamentó que cada año el skatepark instalado en la avenida se retire (con un coste global de 24.000 euros para las arcas públicas) con motivo de las fiestas de La Peregrina y la carrera de San Silvestre.

Iván Puentes, al frente de los socialistas, insistió en que la propuesta de su grupo sobre Reina Victoria es clara y pasa por reurbanizar la zona, implementar una plataforma única y «abrir gradas para conectar el parque de Las Palmeras» con la avenida. Ésta pasaría a contar, añadió, con «un tráfico controlado, limitado a residentes, con acceso a garajes y servicios, incluso limitados por horas».

También desmintió que los socialistas hubiesen pactado con el gobierno local el cierre de la calle. «Es falso, en el anterior mandato el concejal llamó el día antes con la excusa del COVID y de ganar espacio para el centro educativo. Aquí (en alusión al Pleno) no se aprobó nunca».

Por su parte, el concejal nacionalista César Mosquera expresó su temor a que la reapertura de Reina Victoria suponga que la Dirección de Tráfico «nos quite la zona de bajas emisiones», un modelo en el que es pionera Pontevedra que, a diferencia de otras ciudades, no tendrá que implementar medidas como etiquetas o restricciones a determinados vehículos.

Aseveró que el cierre de la avenida está ya asentado, que vecinos como los de la calle Augusto García Sánchez «ya no quieren reabrirla» ante el caos de tráfico previsible en zonas como la plaza de Galicia o Eduardo Pondal.

Mosquera se refirió a anteriores intentos fallidos de remodelar el barrio de San Roque, como el que encabezó en 2012 el entonces concejal socialista Antón Louro, y acusó al PP de oponerse al modelo de ciudad, antes de expresar su preocupación por «toda la barriada», más allá de Reina Victoria, e insistir en que calles como Irmáns Nodais o Almirante Matos necesitan remodelación y están mal diseñadas.

«Me preocupa que otra propuesta de intervención», añadió, en la que es «la parte central de la ciudad menos mejorada» se paralice «por el empeño de reabrir Reina Victoria», que hoy está «estabilizada, sin mayores problemas ¿por eso vamos a comprometer a toda la barriada?».

Unanimidad para mejorar el entorno de Os Gafos a su paso por O Gorgullón

Sí hubo unanimidad en la otra propuesta del PP, centrada en la mejora y mantenimiento del entorno del río de Os Gafos a su paso por el barrio de O Gorgullón. César Mosquera recordó que se trata de una intervención ya prevista de renovación del mobiliario urbano y, en el caso del molino ubicado en la zona, expuso complejidades para darle utilidad y tal vez la exigencia de que para ello se haga «una construcción anexa».

Por mayoría fue aprobada la moción socialista sobre las frecuencias y servicios e Pontevedra de alta velocidad. Iván Puentes reprobó a la vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, sus «intolerables declaraciones» en las que pidió que se crease un tren directo entre Vigo y Madrid, sin parada en Pontevedra o Vilagarcía. La propuesta recibió los votos favorables del PSOE y el BNG.

También logró la mayoría, en este caso con el apoyo del PP y el PSOE, la moción para que se conserve la zona de humedal de 8.000 metros en el futuro parque de A Parda. Mosquera negó que hubiese una xunqueira en la zona o un manantial. «No hay nada de eso», resumió sobre una obra que ha obtenido el visto bueno de Augas de Galicia y que creará el mayor espacio verde de la ciudad.