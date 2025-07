La Feria de la Peregrina genera ilusión en la afición: «Reúne a los mejores toreros»

La plaza de toros de Pontevedra celebra este año su 125 aniversario, desde su inauguración el 12 de agosto de 1900, con una programación especial para la Feria de la Peregrina 2025. La renovación de abonos tradicionales para acudir a estos eventos taurinos arrancó este lunes y se extiende hasta el día 24 de este mes. Durante este periodo, los aficionados podrán confirmar su permanencia e intención de acudir a estas actividades, manteniendo la ubicación de la temporada anterior. En este primer día con las taquillas abiertas ya se constata la ilusión de los aficionados ante una cita que «reúne a los mejores toreros».

Además, la plaza de toros está de doble aniversario, ya que la empresa, los hermanos Lozano Perea, cumple 50 años al frente del coso de San Roque la única plaza de toros activa de Galicia.

Para festejar este doble aniversario y «porque las cosas van bien», según cuenta Servando Rodríguez, el gerente de la plaza, se ha creado una programación especial que incluye tres corridas con toreros y ganado de renombre. «A esta plaza vienen los mejores toreros de España», comenta un aficionado.

Aficionados renuevan sus abonos en las taquillas de la plaza / RAFA VAZQUEZ

El último de estos eventos es una corrida goyesca, donde los toreros visten trajes inspirados en la época de este famoso pintor español, Francisco de Goya.

En cuanto al importe de la entrada, oscila desde los 40 hasta los 115 euros, pero existen precios especiales para jubilados, jóvenes y menores de edad.

Entre el 25 y el 26 de julio se pueden adquirir nuevos abonos preferentes o realizar modificaciones en los ya existentes. En cualquiera de los dos casos, la organización aplica un diez por ciento de descuento sobre el precio de venta para estos abonados. Esta tarjeta de adquisición preferente se debe renovar de forma anual para poder disfrutar de las ventajas asociadas.

Un amante del toreo con sus entradas / RAFA VAZQUEZ

Las peñas taurinas podrán confirmar su asistencia a la feria como máximo hasta el lunes 28 de julio, día en el que comienza la venta libre de localidades sueltas.

Todos estos trámites se realizarán en las propias taquillas de la plaza de toros de Pontevedra, que permanecen abiertas en horario de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.00 horas.

«Es un acierto que sean tres días en lugar de dos»

Todos los aficionados coinciden en dos cosas: ven positivamente el incorporar un día más de corrida de toros y que los toreros que debutan en la plaza de Pontevedra pertenecen a la élite de esta actividad. «Es un acierto que sean tres días en lugar de dos, me parece mejor», comenta uno de los aficionados. Otro de ellos, Manuel Garrido, también se alegra de esta extensión: «Gracias a Dios han aumentado un día, antiguamente eran cuatro corridas». Sin embargo, el aficionado echa de menos el rejoneo, donde el toreo se realiza a caballo, pero estos eventos se cancelaron por el coronavirus y no se han vuelto a retomar. La primera corrida de toros de la Feria de la Peregrina 2025 será el sábado 9 de agosto, con ganado de Alcurrucén, de la mano de los toreros Sebastián Castella, José M. Manzanares y Emilio de Justo. La segunda se celebrará al día siguiente, el domingo, con toros de Garcigrande, con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Daniel Luque al frente. Por último lugar, unos días después, el viernes 15 de agosto, se celebrará la esperada corrida goyesca, con ganado de renombre como es el caso de Victorino Martín Andrés. Estos toros debutarán en la plaza con Miguel A. Perea, Daniel Luque y Fernando Adrián. No obstante, pese al gran cartel taurino, Puri García, otra de las amantes del toreo lo tiene claro: «La suerte del torero es el toro, ya que todo depende de cómo salga el animal. Si el toro sale bien y ellos tienen ganas de trabajar, puede ser una fiesta muy buena. A ver si es así porque tengo muchos años y me gustaría despedirme con una gran corrida».