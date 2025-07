La crisis del marisqueo lastra los ingresos de la lonja de Campelo: vende la mitad que en 2023

Cumplido el primer semestre de 2025 y con el sector en plena campaña de verano, una de las más fructíferas de todo el año, el marisqueo en el fondo de la ría todavía no ha logrado recuperarse del todo del desastre que vivió en 2024, cuando buena parte del año permaneció en el paro por la elevada mortandad del marisco. El balance provisional del portal pescadegalicia de la Consellería do Mar revela que la lonja de Campelo, en Poio, ha facturado entre enero y junio 1,3 millones de euros tras vender cerca de 100.000 kilos de producto, en su mayor parte almeja japónica. Supone un aumento muy notable con respecto al mismo periodo de 2024, cuando apenas se llegó a 180.000 euros.

Pero el pasado año no es el mejor índice para comparar, debido al parón de actividad. El panorama es mucho más pesimista si se acude al balance del primer semestre de 2023. En ese periodo se facturaron cerca de 3,1 millones de euros con 230.000 kilos de mercancía. La caída actual es de más de la mitad.

Frente a la crisis que aún atenaza a la lonja de Campelo, las otras dos que operan en la ría, Marín y Portonovo, muestran un mejor comportamiento. La de Marín se afianza como la cuarta de la provincia en facturación (por detrás de Vigo, Cambados y O Grove) con cerca de 1,9 millones en el primer semestre de 2025, tras vender cerca de 615 toneladas. Es un ligero aumento con respecto al mismo periodo de 2024 e iguala las cifras de 2023. Por su parte, en Portonovo los ingresos entre enero y junio suben a algo más de un millón de euros, la mejor cifra del trienio, con más de 600.000 kilos de producto.

De este modo, las tres rulas suman este año 4,2 millones de euros facturados por 1.332 toneladas de pescado y marisco. Es más producto que en 2023 pero un 25% menos de ingresos. Aún así, además del cuarto puesto de Marín en toda la provincia, Campelo es la sexta lonja pontevedresa (en el quinto lugar aparece Cangas) y Portonovo es la séptima entre la veintena de rulas registradas en Pontevedra.

Desde que a finales de 2023 la mortandad del marisco marcó de forma muy negativa la actividad del marisqueo en el fondo de la ría, el sector no deja de tener disgustos, ahora a causa de un extraño fenómeno que se ha detectado de forma especial en el banco de Os Praceres, en Lourizán, donde los ejemplares de almeja japónica registra algo nunca: engorda pero no crece. Este bivalvo, el que supone hoy por hoy la mayor cantidad de capturas según los cupos legales para este colectivo de trabajadores, crece a lo ancho, pero no a lo largo, que es lo que le permite alcanzar el tamaño mínimo permitido, de 35 milímetros. Elena Padín, presidenta de las mariscadoras de Raxó, así lo confirmaba hace unos días: «Tenemos un problema, que sí hay cantidad, pero que en vez de engordar a lo largo engorda a lo ancho. Están mirando el porqué de este motivo. Si no crece no nos la dejan vender, claro, porque no da la medida». «La peneiran y no cae, pero no tiene el tamaño para vender».

Los biólogos ya investigan los motivos de este raro fenómeno, que nunca antes se había dado en la ría de Pontevedra y que ahora, además de en Lourizán, «también pasa en otras rías». Lo más extraño todavía es que solo ocurre con la variedad de japónica, con las demás por el momento no.

En medio de esta crisis, hace apenas un mes la Xunta anunciaba un convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y el Instituto de Investigaciones Marinas–Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC) para la realización del proyecto «Proliferación de fitoplancton tóxico en los bancos marisqueros del interior de la ría de Pontevedra: entender el presente y prevenir el futuro (Planctox)», para el período 2025-2027.

La actuación, cofinanciada en un 70 % por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, se enmarca en la Red entre el sector pesquero y los organismos científicos de Galicia (Redemar), y tiene por objetivo principal identificar las variables ambientales que llevan al desarrollo de estos organismos acuáticos y que afectan directamente a la supervivencia de los moluscos bivalvos de los polígonos de Lourizán, Campelo y Combarro, en el presente y ante un escenario futuro de cambio climático. Según la Xunta, «se trata de ayudar a mejorar la producción y determinar las causas de la caída actual».

Un año marcado por la tregua de las toxinas

Mientras el marisqueo está lastrado por la mortandad del producto y la caída de la producción, otra de las amenazas habituales del sector, las mareas rojas y las toxinas, permanece «aletargada» desde hace meses. En lo que va de año solo se han registrado seis días de cierre en los bancos situados más cerca de A Barca. Fu en mayo pasado. En 2023, a estas alturas del año ya se habían registrados 29 jornadas de clausura en esa misma zona. También fue en mayo, por lo que en los últimos doce meses el total de cierres se limita a los seis días de este mayo.En el caso de las bateas de mejillón, se suman entre 21 y 26 días este año según la ubicación de los polígonos en la ría, pero apenas es la mitad de los más de cincuenta jornadas de afección de las toxinas entre enero y junio del pasado año.En cuando a la almeja, las cuotas de captura actuales están limitadas. Así, en el marisqueo a pie se permite retirar como mucho entre cinco y seis kilos de almeja japónica, medio kilo de fina y un kilo de berberecho. «Está teniendo muy buen precio porque hay demanda», celebra Elena Padín, en referencia a la actual campaña de verano. En esto se nota tanto el tirón del turismo como el consumo autóctono. Los meses de julio y agosto son de los más importantes para el marisqueo, junto con la campaña navideña.