Unha década volcados coa tradición

No curso 2025-2026 a Aula Permanente de Música Tradicional do campus universitario de Pontevedra cumprirá unha década apostando polo propio. Esta actividade, promovida polo Vicerreitorado do Campus e dirixida na actualidade polo músico e gaiteiro Suso Vaamonde Manteiga, está formada por medio cento de compoñentes do entorno universitario e non universitario que se inician ou perfeccionan no manexo de diferentes instrumentos musicais.

Ao abeiro desta iniciativa naceu, ademais, un grupo de música tradicional, mentres que a Vicerreitoría impulsou tamén un obradoiro de baile tradicional, o que dá unha idea da elevada demanda que existe de todo o que teña que ver coa cultura galega o o autóctono.

«A primeira actividade que xurdíu foi a Aula Permanente como obradoiro de formación. A raíz de que ese obradoiro foi medrando, comezamos a colaborar nas actividades afíns ao coro, que xa existía e era independente», explica Suso Vaamonde Manteiga, que engade que «dende fai un par de anos creouse tamén o grupo de danza, co cal colaboramos».

Baile tradicional na rúa ao son da música galega. | G. Santos

A Aula Permanente de Música Tradicional se queda pequena para a elevada demanda daquelas persoas que queren participar. «Sempre se xenera lista de agarda e queda xente fóra», recoñece Vaamonde.

Neste sentido, sinala que «agora existen outras alternativas para os interesados, coma o grupo». «O que estamos intentando é revisar o modo de acceso para comezar a dar entrada á xente nova», explica.

«Antes a Aula cumpría as dúas funcións: a de formación e a de grupo. O problema era que a xente mudaba constantemente cada curso, co cal non lográbamos un grupo estable. Era unha moeda de dúas caras. Agora ao ter un grupo propio, xa podemos decidir e os que queiran profundizar xa teñen onde ubicarse e queda a Aula no seu papel de obradoiro e escola», celebra o gaiteiro e mestre.

Non se pode establecer un perfil único das persoas que se interesan tanto pola Aula de Música Tradicional coma polo Grupo de Música Tradicional do campus de Pontevedra. «Falamos de que temos a xente xubilada, xente nova, xente que tocaba, xente que nunca o fixo...», sinala.

A gaita, en cabeza

O máis demandado o curso que acaba de rematar foi a gaita, instrumento por excelencia de tradición musical galega.

En función do tipo de actividade que se leve a cabo, se utiliza unha formación ou outra. Así, cando se realiza con outras asociacións se fai unha formación de orquestra con todos, mentres que cando se toca para o baile ou o coro, «de momento só utilizamos a de gaitas e percusión».

«Moito alumnado pode escoller un segundo instrumento, o que permite ter unha agrupación de sete zanfonas, outra de sete acordeóns e despois o de gaita e percusión», resume.

«Ao ter máis alumnos temos varias seccións. De todos os xeitos, queremos dar ese pasiño á especialización», engade.

Sobre a matrícula para o vindeiro curso, visto que hai que ser rápidos para non quedar fóra, saberase a partir do mes de agosto.

En todo caso, o director da Aula Permanente de Música Tradicional promete que «este ano haberá prazas para todos, si ou si».