«Salir por la puerta grande de Las Ventas es algo que no se me olvidará en la vida»

¿Qué sensación le produce volver a la feria de Pontevedra?

Vuelvo encantado porque nos encanta lidiar en Pontevedra. Es un lugar donde se vive la fiesta, el rito sacrificial del toro, de una forma muy especial, con alegría, con conocimiento y donde hemos tenido tardes muy importantes. Hemos lidiado durante 11 años seguidos en Pontevedra y casi todas las corridas han acabado de forma triunfal con la gente contenta, y en una de ellas le dieron a tres toros la vuelta al ruedo. Tenemos muy buenos recuerdos de esa plaza, nos encanta la afición y estamos encantados de volver.

Porque su ganadería ha estado presente en la feria desde hace décadas.

Sí, estuvimos sobre todo a principios de los años 2000 y hemos estado también a finales de del siglo pasado. Llevamos 15 años sin ir y estamos encantados de volver, hemos tenido corridas muy importantes ahí y además guardamos unos grandes recuerdos de la presencia de nuestra ganadería en la plaza.

Es usted la segunda generación al frente de una ganadería legendaria ¿cuáles son las claves para conseguir ese estatus?

Mi padre apostó por una ganadería que iba al matadero, un toro que no estaba de moda, un tipo de toro clásico bravo de toda la vida que había caído un poco en desgracia, pero mi padre apostó por él allá por los años 60. A finales de esa década y principios de los 70 ya empezó a haber resultados importantes y el secreto es la afición, el cariño que se le pone a lo que se hace y el trabajo. Y luego también a hay que tener suerte, en la vida, a pesar de todo el trabajo y la ilusión, también hay que tener suerte.

¿Cómo es el proceso de la cría de un toro bravo?

Un proceso muy largo, para ser ganadero de toros bravos lo primero que hay que tener es mucha paciencia, la primera virtud que hay que tener, porque todo lo que estamos trabajando hoy los resultados importantes no se van a ver hasta dentro de 5 años. Como decía otro ganadero que ya no vive, don Celestino Cuadri, la ganadería con suerte es para los nietos. El proceso, como le comentaba, es largo, primero está la selección de los reproductores, luego hay que hacer los lotes de cubrición, es decir, combinar los reproductores entre sí buscar los ejemplares idóneos. Y luego hay que llevar ese animal, cuidarlo mucho, mimarlo, darle las mejores condiciones para que llegue en mejor estado posible a la hora de la lidia, porque no hay que olvidar que el toro es un atleta. Es un animal que vive en grandes espacios naturales con una alimentación natural, un proceso extraordinario. Finalmente, hay que escoger a cada toro para cada plaza porque no todos los públicos tienen los mismos gustos. Y después solo queda esperar que se entiendan el toro y el torero y que den un gran espectáculo.

Miguel Ángel Perera da un pase a un toro de Victorino Martín, el pasado año en Las Ventas. / Daniel Gonzalez

Porque me decía su padre que, después de todo este trabajo, "algunos toros salen malos, como los hijos”.

Es así. Mire, la vida está llena de tópicos, y no falta quien dice “aquí el único honrado es el toro”. Pues había otro ganadero que lo desmentía diciendo: mira, tampoco, porque lo crías durante 5 años a cuerpo de rey para que cumpla durante 20 minutos y muchas veces te deja mal, entonces tampoco es tan serio (sonríe).

¿Está seleccionado ya el lote de Pontevedra?

Sí, ya está apartado, seleccionado y esperando la fecha, esperando el embarque para ser lidiados el 15 del próximo agosto.

¿Cómo está resultando la temporada para su ganadería?

Hasta ahora está siendo una temporada muy importante. Hemos lidiado cinco festejos, nos han indultado un toro, le han dado la vuelta al ruedo a varios, hemos salido a hombros en varias de estas plazas, una de ellas Madrid. Fue un hecho histórico, hacía más de 34 años que no salía a hombros un ganadero y con anterioridad solo habían salido dos ganaderos a hombros hasta esta vez, yo soy el tercero. Y creo que vamos muy bien, hay que seguir la racha. Llevamos cinco corridas solo, vamos a lidiar 15, hemos lidiado un tercio de la camada, nos quedan otros dos.

¿Qué se siente cuando se sale por la puerta grande?

Lo que se siente es una alegría indescriptible, porque además fue una salida multitudinaria y en la que casi todos los que nos sacaron a hombros fueron jóvenes, gente joven, que ya sabemos que la juventud es muy vehemente, y resultó precioso. Salir a hombros de la plaza de Las Ventas junto con uno de los matadores de esa tarde, Borja Jiménez, que le cortó dos orejas que le dieron la vuelta al ruedo, al último toro de la tarde, fue algo muy emocionante, algo que no se me olvidará mientras viva.