Varias pancartas piden un segundo médico en el centro de salud de Seixo

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín, que agrupa a más de 20 colectivos, ha colocado varias pancartas en las parroquias de Marín afectadas por la falta de un segundo médico en Seixo coincidiendo con la celebración de las Festas do Carme en la parroquia. «Aunque estemos en fiestas, los problemas de salud no desaparecen y en verano también enfermamos por lo que un segundo facultativo es necesario», dice el colectivo, que recuerda que «desde el 7 de julio pasamos de dos facultativos a una médica para atender 2.200 personas, más población turista, en el centro de salud de Seixo».

La plataforma también anuncia que tiene prevista una asamblea vecinal en Seixo el miércoles 30 de julio «para informar al vecindario de la situación y de otras acciones de protesta».