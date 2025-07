O BNG festexa por adiantado o día da Patria Galega

O BNG reuníu onte a militantes e simpatizantes no Campiño de Santa María dentro dos actos previos ao día da Patria Galega, cos que a formación quenta motores para a manifestación do 25 de xullo en Compostela. Durante a festa, na que, de forma distendida, avaliaron a situación política local, nacional e internacional, tomaron a palabra a responsábel local do BNG, Sabela Bará e o alcalde, Miguel Fernández Lores.