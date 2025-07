El furor de las autocaravanas: «Es un medio que da muchísima autonomía»

El verano es la mejor época del año para emprender un viaje y cada vez más personas apuestan por un viaje a ruedas, en autocaravana o furgoneta. El parking para estos vehículos que se encuentra en los terrenos de la antigua Tafisa es el único en el corazón de Pontevedra y debido a esto, a menudo se satura muy rápidamente de usuarios. Fue el caso ayer por la mañana cuando a primeras horas de la jornada solo quedaba un sitio libre.

José Velasco en su furgoneta. / I. Abella

Muchos de estos aventureros que apuestan por un turismo itinerante eligen la comunidad gallega debido a el gran número de espacios de aparcamiento gratuitos y con buenas instalaciones proporcionados. Así lo asegura Iban Uribetxebarria, que viene desde el País Vasco: «Galicia comparada con otras comunidades como Asturias o Cantabria tiene muchas facilidades más para los autocaravanistas, hay más parkings y en buen estado». Esta tendencia por Galicia como destino autocaravanístico también lo confirman Antonio Samada y Sandra Sánchez que llegan desde Sevilla: «Galicia es un destino muy cómodo para hacer una ruta en caravana, se disfruta mucho de la conducción ya que hay muchos paisajes bonitos y además es muy sencillo para nosotros porque hay muchas áreas donde aparcar y bien señalizadas» asegura la pareja que ya lleva en Galicia diez días en un viaje en el que han recorrido las Rías Altas y Baixas.

Iban Uribetxabarría junto a su caravana / I. Abella

Hay incluso algunos que viven en su medio de transporte, como José Velasco que viene desde Sevilla y vive siempre en su furgoneta: «Un medio como este te da muchísima autonomía, no tienes que estar reservando hoteles o estar pendiente de quedarte tirado en algún sitio», comenta.

Antonio Samada y Sandra Sánchez frente al parking. / I. Abella

La gran mayoría de los autocaravanistas que visitan Pontevedra proceden del sur de España, principalmente de Andalucía. Es el caso de Rafa Revuelta que es de Córdoba y hace una ruta que empezó en Oporto con toda su familia: «Ahora mismo en Córdoba hay 40-42 grados todo el día, no se puede salir a la calle en toda la tarde, así que esperamos que viniendo aquí nos refugiemos un poco del calor» asegura.

Rafa Revuelta repostando. / I. Abella

Una nueva generación de usuarios menos respetuosa

Cada vez son más personas las que apuestan por un «turismo nómada» sobre ruedas. Pero existe una tendencia entre los nuevos campistas de no respetar las reglas no escritas pero inquebrantables de los autocaravanistas.

«Mucha gente desde la pandemia se ha animado a hacer este tipo de rutas por lo que ve en redes sociales pero no respeta los espacios correctamente», comenta María Eugenia Callejas, de Salamanca, que lleva haciendo rutas en autocaravanas años y está recorriendo Galicia desde que hace unas semanas vino con motivo del festival de música PortAmérica : «Mucha gente deja basura tirada o aparca donde no debe, por ejemplo en medio de la playa» comenta. María comenta que, estas prácticas han acabado por perjudicar a todos los autocaravanistas: «Hay sitios en los que ahora no podemos aparcar, porque han reforzado la seguridad y la prohibición debido a gente irrespetuosa», asegura.