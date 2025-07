Ponte Caldelas propone una rebaja del 80% en el precio del agua del Lérez que pide Pontevedra

El Concello de Ponte Caldelas ha presentado una propuesta al de Pontevedra para resolver su pleito del agua, surgido ante la reclamación de un millón de euros por parte de la capital por el suministro al polígono de A Reigosa. El alcalde caldelán, Andrés Díaz, recuerda que el convenio que fijaba ese pago «lleva cuatro años caducado. Desde el primer momento, Ponte Caldelas cumplió escrupulosamente con las condiciones del convenio mientras estuvo vigente y una vez expirado, se instó reiteradamente a su renovación, solicitando condiciones semejantes a las de otros concellos del entorno, pero sin respuesta. Ahora, Pontevedra amenaza con cortar el suministro».

Ante esta situación, Díaz propone la «firma inmediata de un nuevo convenio de suministro con el mismo texto que el anterior, modificando únicamente el precio del metro cúbico». Lo rebaja alrededor de un 80%, hasta 0,22 euros por metro cúbico (hasta ahora es de 1,06) y para ello esgrime «el estudio elaborado por Augas de Galicia en el marco de la futura mancomunidad de los concellos abastecidos por el Río Lérez». También reclama «la eliminación de la tasa de saneamiento, dado que Ponte Caldelas asume íntegramente ese servicio, con el coste del bombeo, energía».

Andrés Díaz explica que esos 0,22 euros «está por encima del que pagan otros municipios a los que abastece Pontevedra, como Poio (0,183) o Sanxenxo (0,14), «lo que evidencia la buena fe y la voluntad de diálogo del Concello de Ponte Caldelas para alcanzar un acuerdo justo». Además, el Concello también solicitó formalmente la mediación de Augas de Galicia «como garantes de un servicio público esencial».

En la propuesta remitida a Pontevedra también se ofrece «el pago inmediato de la deuda acumulada durante estos cuatro años sin convenio», pero calculada a 0,22 euros/m³, lo que reduce el importe, según sus cálculos a 137.000 euros, muy por debajo del millón que reclama la capital. Al respecto apunta que «durante los cinco años de vigencia del anterior convenio, Ponte Caldelas pagó cada factura, a un precio de 1,06 euros/m³, muy por encima de lo que pagaban concellos vecinos. Se nos aplicó la ordenanza pontevedresa como si fuésemos una empresa más del polígono de O Campiño, lo que supuso un sobrecoste de alrededor de 600.000 euros».

También subraya que «el Concello de Pontevedra tiene caducada su concesión para captar agua del río Lérez y que actualmente extrae puntualmente agua del embalse del Pontillón do Castro sin tener una concesión autorizada, por lo que carece de legitimidad para exigir condiciones abusivas a otros ayuntamientos, cuando ni siquiera ha regularizado su propio acceso al agua». Cita al respecto una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2015, que dice que «el suministro de agua tiene la naturaleza de tasa pública, no de contrato privado. Esto implica que no puede ser interrumpido de forma unilateral, ni siquiera por impago. Mucho menos por un conflicto entre administraciones públicas».

Díaz insiste en que su concello «mantuvo siempre una actitud dialogante y constructiva, confiando en un acuerdo razonable hasta el día de hoy» e insiste en que «defiende una solución dialogada, técnica, legal y justa entre administraciones. No aceptará chantajes ni imposiciones por parte de un concello que carece de la concesión para captar agua. Si Pontevedra acepta esta propuesta mañana, mañana mismo pagamos. Queremos un convenio justo, como lo que tienen otros ayuntamientos. Queremos pagar lo que es justo, ni un euro más. Y queremos garantizar el agua para nuestro vecindario, sin depender del capricho político de nadie», concluyó el alcalde.