O BNG de Marín celebra mañá o Día da Patria na Praza da Veiguiña

O BNG de Marín, con motivo do Día da Patria Galega, organizará un acto conmemorativo para homenaxear esta data. O evento será mañá sábado ás 20.30 horas na Praza da Veiguiña. O acto contará coa participación de Mini Rivas, exdeputado no Parlamento Galego, e Lucía Santos, voceira municipal do BNG en Marín. O evento contará coa intervención musical do convidado, Mini Rivas, músico recoñecido da cultura galega.