Diecisiete atracciones animarán las fiestas de Santiaguiño 2025

Diecisiete atracciones animarán las próximas fiestas de Santiaguiño do Burgo. Se trata de uno menos que el año pasado, ya que uno de los aparatos no recibió permiso porque no aportó toda la documentación exigida.

Los técnicos completaron la instalación de las atracciones itinerantes, un modelo de inspección en el que el Concello de Pontevedra fue pionero hace 23 años, antes de la entrega en vigor en 2022 la norma autonómica que obliga a presentar documentación como el proyecto técnico o el libro de operaciones.

Los portavoces municipales expresaron ayer la satisfacción del gobierno local porque la Xunta haya asumido su «iniciativa y experiencia» para mejorar la seguridad de estas instalaciones.

Tras pasar la revisión de documentación, los feriantes pueden montar sus atracciones, que pasan luego una segunda inspección para comprobar aspectos como que carezcan de aristas cortantes, huecos o desniveles sin protección, puntos importantes de corrección, déficits en los cordones de soldadura o bancos y apoyos correctamente asentados.

También se comprueba la estabilidad estructural, el estado de conservación de los elementos de seguridad o las instalaciones eléctricas. No se valoran aspectos como el funcionamiento de los mecanismos ocultos, que tendrían que ser objeto de una ITV similar a los vehículos, y que hoy no es obligatorio para las atracciones.

Por otra parte, el Concello saca a contratación los tres lotes de iluminación festiva, correspondientes a la Navidad, el Entroido y las fiestas de verano, por un total de 248.000 euros. El de la Navidad es el que más aumenta, 45.000 euros, hasta sumar 185.600 euros.