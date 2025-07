«El maquillaje está para expresarse; te identifica»

—¿Cómo es que una filóloga y especialista en música tradicional acaba dedicándose profesionalmente al maquillaje?

La música tradicional es algo que he hecho desde siempre y sigo haciendo, me dedico también profesionalmente a ello, mientras que la filología, a pesar de ser licenciada, no ocupa un lugar demasiado relevante en mi vida profesional. El tema del maquillaje lo descubrí mientras estudiaba Filología Hispánica en Santiago, precisamente porque me iba a una peluquería o a un centro de estética para maquillarme para eventos y no sentía que lo que me hacían me representaba. Quería maquillarme pero seguir viéndome a mi misma, así que empecé a experimentar de forma totalmente autodidacta. Lo trasladé a mis compañeras de piso y les gustaba. La cosa evolucionó hasta que una de mis compañeras se casó y al salir de la peluquería y verse con el vestido, maquillada y peinada, se sintió disfrazada, y decidió despeinarse y borrarse el maquillaje. Decidió que quería que yo la maquillase, porque yo sabía como sí quería sentirse, y de esa boda salió otra, de esa otra otra… Fue una cosa sucesiva.

—Se dio a conocer por interesarse por lo que realmente querían sus clientas

Por preguntar muy bien qué es lo que quieren y, sobre todo, por qué es lo que no quieren, porque el maquillaje es algo que identifica a las personas. Así que la cosa siguió su curso, empezaron a llamarme para trabajos bastante más serios, televisivos, rodajes de cortos, de videoclips de artistas bastante reconocidos. Y decidí trasladarme a Madrid a estudiar durante dos años maquillaje profesional en una de las escuelas más destacadas que había en ese momento. Y esa es la historia (sonríe) de cómo una filóloga y música tradicional acaba involucrada en el mundo del maquillaje profesional.

—¿Qué se va a abordar en el curso que impartirá en la UNED?

Se enfocará tanto en renovar la técnica, en actualizarla en el caso de gente que ya se lleva años dedicándose al maquillaje profesional, como a formas de iniciarse en este mundo para gente que no tiene experiencia. Desde un punto de vista técnico a los temas económicos, incluso abordando aspectos relativos a cómo afrontar aspectos como las tarifas, el servicio, qué tiene que hacer un maquillador profesional o qué no tiene que hacer.

—¿Qué es lo básico que debe saber un aficionado para iniciarse en el maquillaje?

Pues básicamente tiene que ahondar en lo que le gusta a cada uno, en lo que le apetezca probar a cada uno, para verse más favorecido o para manifestarse como uno se quiere manifestar. Bajo mi punto de vista, lo importante es la pura diversión, es decir, si me apetece una base de maquillaje, pues probar con una base de maquillaje. Si me gustan los ojos maquillados, probaré productos para ojos, sombras, máscara de pestañas. Si creo que mi expresión o lo que me gusta potenciar de mí está en los labios, pues una barra de labios. Pero creo que es importante ver el maquillaje siempre desde el punto de vista de la diversión y de la expresión personal.

—En los últimos meses se ha extendido la polémica por la pronta iniciación de las niñas en el mundo del maquillaje

Es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. Solo maquillo a adultos, y creo que sobre eso quizás deberían opinar profesionales especializados en niños, como psicólogos infantiles, psicoterapeutas, profesionales que trabajan en centros etc para abordarlo de una manera rigurosa. En mi caso, considero que en esas edades el maquillaje ha de usarse como forma de expresión artística y por diversión, no con una finalidad estética, siempre huyendo de una finalidad de erotización o de una supuesta mejora o corrección de rasgos, temas que pertenecen al mundo adulto. Por lo demás, en las niñas debería quedarse en esa expresión artística, de diversión, se me ocurre dibujar un barco en la cara o una mariposa, ese tipo de cosas.

—¿Recomienda buscar siempre la base de maquillaje del color más parecido a nuestra piel?

Creo que el maquillaje está para expresarse y para para que uno se presente como le gusta. Eso es como lo veo yo, también porque es la preferencia que tengo como profesional de escuchar mucho al cliente y determinar qué quiere. El maquillaje tiene un poder identificador, a mí personalmente me gusta llevar mi tono de piel, pero otra persona a lo mejor siempre va maquillada con un tono, dos o tres por encima del de su piel y si un día no se maquilla así, la gente la va a ver rara, porque el maquillaje es algo que identifica. Igual sucede por ejemplo si estamos acostumbrados a ver una persona con labios rojos: el día que la vemos con otro tono nos parece que está rara. Si tú utilizas todos los días algo, acabo formando parte de ti. Y creo firmemente que a pesar de que mi gusto personal es llevar el tono de la base de maquillaje del color de tu piel, está por encima la libertad de la persona de elegir lo que quiera, que para eso está su capacidad de decidir, evitando los intereses del mercado, porque lo que quieren las marcas es que compremos mucho.