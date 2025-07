Riestra sigue cerrada pero los operarios acceden al interior del edificio quemado

Muchos esperaban que las palabras de la concelleira de Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, sobre que ayer quedaría el edificio quemado «asegurado» en Riestra, supondría la apertura de la calle. Pero, el histórico inmueble donde un día estaba la pensión «La Manchega» maneja sus propios tiempos. Con el precinto de la Policía Local y los Bomberos que impide el paso a los viandantes, siguió cortado el acceso a la calle por la tarde.

Durante el día, operarios de la empresa de demolición habían estado trabajando para retirar todo lo que resultase «peligroso» para el ciudadano. Llegando comprobar el estado de la segunda planta (donde se originó el fuego y la más afectada del inmueble) desde el interior de la misma. Mientras, varios los inquilinos desalojados aún están a la espera de saber cuándo podrán coger sus pertenencias (incluida la documentación para gestiones con Extranjería) o bien, se les será entregada. Una de las afectadas reconocía estar «preocupada», después de ver a los operarios en el interior de la casa , pero con la impotencia de no poder acceder a por sus enseres. Y reconocía no tener noticias al respecto por parte del Concello.

Asimismo, en los últimos días mucho se ha opinado acerca de la plantilla de Bomberos de Pontevedra. Vilaverde dejó clara la postura del Concello, «es una plantilla con tamaño acorde a la población tipo de ciudad y necesidades (42 personas)». Pero los representantes sindicales del Parque de Bomberos no están de acuerdo y recuerdan que este mismo motivo les ha llevado a judicializar algunas de sus peticiones en los últimos años con diversa suerte, porque «si eres funcionario la vía judicial es por lo contencioso-administrativo, que está hecha para proteger a la Administración. No es una justicia equilibrada», recalcan desde CCOO, CSIF Y UGT. También que «el organigrama del servicio no está bien dimensionado, cubrimos un área de más de 14 parroquias».

Uno más no fue suficiente

Desde los sindicatos piden una «ley marco» estatal que les ampare en igualdad de condiciones en toda España. Y advierten «que el servicio de guardia en Pontevedra son 6 profesionales: telefonista, cabo, dos conductores y dos bomberos». Confirman que el día del incendio de Riestra hubo suerte porque tenían un bombero más, pero eso no fue suficiente, «por eso pedimos ayuda (O Morrazo y Ribadumia)».

«Al llegar todo estaba lleno de humo, no se podía acceder y se desplegó la escalera. Echábamos el agua por las ventanas cuando una familia apareció en la segunda planta, la evacuamos (tres hombres, una mujer y un perro) y acto seguido el fuego llegó al piso. Ocurrió en los primeros 10 minutos, que son cruciales para evitar el desarrollo del fuego y poder controlarlo», de ahí la ayuda, cuenta uno de los bomberos que participó en la emergencia. Y recalca la mala distribución de turnos «un día somos 5 y otro 9» que junto a la falta de personal les hace «trabajar 1.800 horas al año, cuando por ley son 1.640».